港交所推出投資服務通　助上市公司與市場各方建立聯繫

香港交易所（0388）今天（６日）宣布推出全新投資者關係網絡平台投資服務通（IR Connect），以幫助香港上市發行人與市場各方建立聯繫及增進溝通。

投資服務通透過一站式門戶為香港上市發行人提供了一個便捷、專業、低成本高效率的渠道，幫助他們更好的開展和管理投資者關係活動，以及在投資者群體中提升知名度和影響力。

港交所行政總裁歐冠昇表示：「香港交易所一直致力支持上市公司在每個階段的發展。我們很高興推出投資服務通，幫助發行人以低成本高效率的方式管理投資者關係。投資服務通的推出也有助於進一步豐富我們的服務，促進市場互聯互通、提高市場的便捷性和透明度。」

在推出的初始階段，用戶可以通過投資服務通免費獲得各上市公司的概況和相關市場數據。上市公司則可以免費獲取股東持股情況分析、市場行情、相關股票關鍵財務指標及研究評級，以及同行業股票相關數據及其股東持股情況。投資服務通還幫助上市公司通過經濟高效方式, 訂閱來自領先數據供應商提供的豐富數據和資訊。

投資服務通將在後期陸續提供更多互動功能，包括支持上市發行人與投資者交流對話的在線溝通工具。