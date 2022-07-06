積金評級：強積金上半年跌近13%　成歷來最差　保守基金表現最佳

積金評級（MPFrating）表示，上半年強積金回報下跌12.96%，創下成立以來回報最差紀錄。單計第二季度，強積金回報跌7.29%。

計入每月的強積金供款，至 6 月底，強積金成員平均賬戶結餘估計跌至23.05萬元，較去年底減少 27,200元或10.55%。

「宏利MPF歐洲股票基金」成上半年表現最差成分基金，跌幅達35.4%。相反，作為保守型基金的「交通銀行強積金保守基金」上半年錄得回報0.29%，成表現最佳基金。

（積金評級提供）

積金評級主席叢川普指，環球市場崩潰令強積金面對自成立以來最劣的首半年回報，對所有強積金成員來説是很失望的，但成員要明白投資上賺與蝕是關乎金融市場的升跌，而非強積金制度。

叢川普稱，雖然強積金正面對投資損失，此制度仍然是高度穩健及強大的，對保障強積金成員的錢財也是肯定的。他指，市場已接近見底，相信長遠而言仍可帶來可觀回報。

積金局就6月份強積金表現數據回應指，過去21年間，強積金有14年錄得正回報，而錄得負回報的年度其後通常亦能夠回升，又指強積金乃長線儲蓄投資，期間無可避免經歷不同的經濟周期，計劃成員毋須過分擔心短期的市場波動，更切忌試圖捕捉市況，以免得不償失。