中銀人壽﹕首季新造標準保費36.3億元　市佔率增至21.33%

中銀香港與中銀人壽推出推出「非凡守護靈活自願醫保」計劃，為客戶提供由入院前至復康階段之住院及手術的保障方案，每保單年度的保障額高達3,300萬元。中銀香港個人數字金融產品部保險業務主管李健興表示，今年首季人民幣及線上渠道新造保單業務仍穩佔市場第一。截至今年5月底，本行線上渠道新造住院及危疾壽險業務新造筆數更按年上升8成。

中銀人壽副執行總裁及銷售總監張子裘表示，中銀人壽2022年第一季業務踞本港人壽保險巿場首位，新造標準保費為36.3億元，以新造標準保費計算，巿佔率由去年同期的17.12%增至21.33%，新業務價值亦錄得可觀增長。而今年首季人民幣保險產品表現仍繼續領先市場，人民幣新造標準保費達7.95億元，市佔率為77.15%，續佔鰲頭。該行將繼續迎合客戶需要，聚焦拓展新業務，並加強數字化及ESG領域發展。

非凡守護靈活自願醫保計劃涵蓋全球醫療保障（任何地方但不包括美國），就主要住院及手術費用提供全數賠償 ，並不設分項賠償限額及不設終身保障限額，讓受保人可專心接受治療，無需擔心醫療開支。此計劃於每個保單年度均提供免費身體檢查並特設「健康支援大使服務」及「情緒解碼熱線」等額外服務。此計劃是合資格自願醫保計劃下認可產品,成功投保的客戶可就每名受保人申請最多8,000元的扣稅額。