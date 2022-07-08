馬時亨接替夏佳理出任富衛集團主席　即時生效

富衛集團宣布現任副主席兼獨立非執行董事馬時亨獲委任為董事會主席，即時生效。馬時亨接替卸任主席一職的夏佳理，而夏佳理將繼續擔任富衛集團的非執行董事，直至完成首次公開招股之公曆月底，或2022年12月30日（以較早者為準）。

馬時亨2013年加入富衛集團董事會，除了對富衛有深入的認識外，還在參與上市公司董事會方面擁有豐富經驗，並在公營機構有出色的往績。馬教授目前也擔任港交所上市公司中遠海運控股股份有限公司、廣深鐵路股份有限公司以及紐約證券交易所上市公司HH&L Acquisition Co的獨立非執行董事。

夏佳理自富衛於2013年成立以來一直擔任主席，為公司作出了重大的貢獻，並建立了一個完善卓越的企業治理架構，以推動公司成為領先的泛亞洲人壽保險公司。

夏佳理表示，馬時亨是擔任集團主席的理想人選，他一直踴躍參與公司的發展進程，清楚了解如何實現創造保險新體驗的願景。隨著公司進入另一增長階段，對在其和行政總裁黃清風共同領導下的未來發展感到十分振奮。

馬時亨表示，在夏佳理的領導下，建立了一家增長迅速的保險公司，為亞洲各地數以百萬計的人提供簡單、便利而且相宜實惠的保險保障。在過去近九年間，我有幸能與其並肩工作。在公司的成功基礎上，期待繼續為投資者、客戶、社區和其他持份者創造持久的價值。