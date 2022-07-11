中銀人壽鄧子平：加息為資產負債管理帶來挑戰

環球通脹升溫致加息潮，加息導致長短債息均上升，甚至出現倒掛情況，即短債息高於長債息。中銀人壽執行總裁鄧子平表示，銀行保險多以投資長債為主，利息上升會導致長債價格下跌，故在資產負債管理方面存在挑戰，需要減低息口波幅帶來的風險。

鄧子平在接受電台訪問時表示，今年第五波疫情嚴重，但中銀人壽在首季仍錄得約36億元新造標準保費，市佔率由17%增加至21%，為市場龍頭。人民幣新造標準保費錄得近8億元，也同樣為市場龍頭。這除了歸功於銷售團隊，也由於市場對於網上購買保險需求較大，同時疫情對於高端客戶影響較小，因其購買保險多由專員跟進，本來就較少親身前往分行，另外就是期內推出的新產品銷售的帶動。

鄧子平指出，近兩年疫情對於行業銷售帶來衝擊，特別是內地客源方面。不過，疫情中有危也有機，對於行業數碼化發展有很大推動，透過遙距銷售，從客戶閱讀選購產品至確認保單等程序，均在線上進行。長遠來看，香港面對人口老化及較為長壽的情況，為醫療體系帶來挑戰，但對於行業會存在機遇和商機。

大灣區保險通討論多時但仍未有落實，鄧子平表示，行業會繼續與對應的監管機構進行溝通，該方面需要有較為完整的風險管理方案，相信會逐步得到推動。相較股票通及債券通，保險通需時更久去探討，主要的困難在於保險產品相較股票及債券更為複雜，品類也更多，故此在如何管理方面存在挑戰，現時期望透過保險通先推行服務，然後才到銷售。