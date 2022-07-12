比亞迪瀉12%　ATMXJ皆下挫　累恒指低收279點

美國聯儲局將於月底議息，市場人士預期當局屆時再度加息0.75厘，觸發美匯指數突破108，再創20年新高。息口上揚刺激資金重回債市及美元，對股市帶來衝擊，美股三大指數均低收，其中納指跌勢更急達到2.3%。亞太區股市今早亦承接美股弱勢，其中日本股市早段挫逾400點。



【16:31】

港股今日表現疲弱，其中車股比亞迪（1211）更大跌12%，今日表現最差藍籌股。加上科技股紛紛低收，其中阿里（9988）挫逾5%，皆拖累大市整體表現。

恒指收市報20844點，跌279點，國指跌129點，報7191點，科指跌98點，報4524點，成交額為1,154.9億元。

比亞迪今日既為表現最差藍籌，並且大幅跑輸同業。長汽（2333）僅跌0.2%，吉利（0175）更逆市揚1.2%。

科技股同樣處於弱勢，騰訊（0700）失守340元，收市報337.8元，跌1.3%；美團（3690）曾創1個月新低，收市報178元，京東（9618）跌1.8%，小米（1810）跌1.6%。

物管股仍未止跌，碧桂園服務（6098）跌4.6%，融創服務（1516）跌2.4%，雅生活（3319）跌1.7%。

內房股方面，碧桂園（2007）險守4元，收市報4.01元，3.4%，中海外（0688）跌0.6%。

【15:18】

內地股市低收，上證收市報3281點，跌32點，深成收市報12439點月，跌177點，滬深300指數收市報4313點，跌41點，創業板收市報2702點，跌64點。

亞太區股市方面，日股跌475點，收市報26336點，台股跌389點，報13950點，韓股跌2317點，跌22點。

港股方面，恒指跌259點，報20864點，國指跌116點，報7204點月，科指報4529點，跌93點。

【14:27】

恒指跌幅在午後略為收窄，最新報20905點，跌218點，國指最新報7227點，跌93點，科指最新報4549點，跌73點。

安踏（2020）逆市上揚2%，為暫時最佳表現藍籌股。

至於計劃分拆大中華區以外市場業務的海底撈（6862），升0.6%。

【12:26】

恒指最新報20869點，跌255點，國指報7199點，跌121點，科指報4523點，跌99點，成交額為675.8億元。

車股今日表現疲弱，比亞迪（1211）跌10.9%，長汽（2333）跌2.6%，理想汽車（2015）0.3%。

科技股亦下挫，阿里（9988）失守110元，跌5.8%，中午跌107.4元，美團（3690）跌3.1%，騰訊（0700）跌1.3%。

碧桂園系下跌，碧桂園（2007）跌3.9%，最新報3.99元，碧桂園服務（6098）最新報26.85元，跌5.6%。

醫藥股方面，藥明生物（2269）跌3.5%，報74.35元，阿里健康（0241）跌3.8%。

【11:45】

港股跌勢進一主加劇，恒指最新報20783點，跌340點，國指報7164點，跌156點，科指最新報4493點，跌129點。

【10:45】

恒指跌勢再次擴大，最新報20902點，跌221點，國指報7220點，跌100點，科指最新報4540點，跌82點。

車股仍未脫困，長汽（2333）跌2%，報13.02元，比亞迪（1211）跌9.6%，報277.4元，理想汽車（2015）跌0.8%。

【09:43】

港股跌幅收窄，曾重上21000點，恒指最新報20963點，跌160點，國指最新報7251點，跌69點，科指最新報4562點，跌60點。

車股今早下跌，比亞迪（1211）跌5.2%。

阿里系亦下跌，阿里巴巴（9988）跌5%，阿里健康（0241）跌3.4%。

碧桂園（2007）未止跌，最新報4.07元，跌1.9%。

【09:25】

恒指最新報20905點，低開219點，國指最新報7228點，低開92點，科指最新報4546點，低開76點。

阿里（9988）低開5%，報108.3元，騰訊（0700）最新報338.6元，跌1.1%，美團（3690）跌1%。

滙豐（0005）低開0.2%。