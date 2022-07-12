歐元兌美元廿年首次跌至平算　回看一年貶值路　能源制裁代價沉重

環球匯市風起雲湧，繼日圓跌至逾廿年低後，歐元兌美元匯率跌至平價「一兌一」的水平，是自2002年以來首次。今年以來，歐元貶值幅度達12%；原因除了是美聯儲今年有機會累計加息逾3厘的進取預期所致，更具主宰性的，當屬俄烏戰爭年初開打以來，對環球能源及糧食供應造成的衝擊。「氣荒」成了歐洲經濟的難題，大摩經濟學家預計，俄羅斯削減對歐能源供應，導致歐元區經濟將在今年第四季陷入衰退，更相信會持續兩個季度。

今次歐元急跌，起點約在一年前，即是去年6月份，由美國通脹突破5%掀起序幕。(資料圖片)

歐元跌勢由美國通脹抽升開始

今次歐元急跌，起點約在一年前，即是去年6月份。當時歐元兌美元，仍高企於1.2水平，維持多年來論幣值計歐元比美元「值錢」的狀態。不過，在當時美國經濟的一個關鍵趨勢，開始升溫，並引發今年來聯儲局一系列的加息及縮減資產負債表動作，那就是物價的騰飛。

在去年6月，美國CPI首度攀升至5%，當時創下十三年來的高位。回首一看，即是在俄鳥戰爭未有發生之前，受到環球疫情的影響、各國的封城政策，加上美國長年維持「QE」貨幣濫發的因素下，美國通脹早已出現升勢。其後的發展，投資者耳熟能詳，美國通脹持續每個月皆以超出市場預期的速度爬升，至最新已經升至超越8%的通脹水平，為四十多年未見的新高。

在去年下半年，歐洲的通脹環境，相對美國「平穩」，多數時間徘徊在1%-3%的物價升幅水平，因此，在美國將比歐元區更快開始加息的前提下，資金流向了美元，令到歐元轉弱。在去年底，歐元兌美元跌至1.13水平，半年間兌美元貶值了約5%。不過，由於債市及股市的表現穩定向上的情況下，市場並未有太大憂慮情緒發酵。歐股表現去年全年計，甚至比美股更亮麗。去年法國CAC40指數全年升幅超過28%，跑贏美股標普500指數全年26%的升幅。

俄烏開戰成市場意料之外，歐美為主的國家對俄國發起全方位的金融制裁、能源出口制裁，凍結俄國外匯儲備等，務求削弱俄國的經濟能力，冀早日停戰；不過卻事與願違。（AP）

惡化在俄烏開戰以後

不過，好時光一閃即逝，特別是今年2月，俄烏戰爭出乎意料地，在2月24日正式爆發，烏克蘭首都基輔遭遇俄國空襲，這是第一個意料之外。至於第二個意料之外，當時市場預期的「閃電戰」，相信俄軍有機會在一個月內攻佔基輔，卻成了「持久戰」，兩國戰事至今仍未有平息。歐美為主的國家對俄國發起全方位的金融制裁、能源出口制裁，凍結俄國外匯儲備等，務求削弱俄國的經濟能力，冀早日停戰；不過，卻事與願違。

目前的形勢是，俄烏戰火仍未休止，同時歐洲卻在面對多年來不見的能源危機，並引致歐元進一步下挫，歐元兌美元跌至近平價水平。成因就是歐盟禁止成員國向俄國購買石油，然而眼下卻未能有其他可靠的能源供應，足以填補缺口。數據顯示，意大利大約有40%的天然氣需求量由俄國供應；德國約1/3；法國約1/5天然氣由俄國供應；而奧地利來自俄國的天然氣供應佔其所需量約80%。

要切實達到制裁俄國，禁止俄國能源出口，歐洲需要付出的代價遠遠超越美國。（AP）

能源危機 歐洲代價最高

可見，要切實達到制裁俄國，禁止俄國能源出口，歐洲需要付出的代價，遠遠超越美國。首先，在經濟上，以製造業領先聞名於世的德國 ，代表當地廣大工業企業的行業組織已預警經濟收縮，德國工業聯盟（BDI）早前公布，預計今年德國GDP將增長1.5%，增速遠不及俄烏戰爭爆發前預計的3.5%。該組織是代表德國39家行業協會和10萬多家中小型企業的。

從歐元區的貿易帳上，可以進一步將能源危機對歐洲的損害「量化」。歐盟統計局（Eurostat）表示，歐元區19國在4月的貿易逆差達324億歐元，與3月的164億歐元逆差相較，幾乎翻倍。

至於區內的經濟一哥——德國的數據更突顯能源抽升的難題。德國在5月錄得貿易逆差，是逾30年來首次。德國5月進口額按年增長近28%，遠超出口額的11.7%按年升幅，令5月錄得10億歐元（約82億港元）逆差，是1991年以來首次，對於二戰以來長期積累大量貿易順差的德國，尤其罕見。

在能源危機的發酵下，經濟師對歐洲經濟前景悲觀。摩根士丹利經濟學家預計，俄羅斯能源供應減少，導致消費者和企業信心下滑，同時通膨居高不下，歐元區經濟將在今年第四季陷入衰退，更相信區內經濟將連續出現衰退兩個季度。

在經濟前景悲觀下，觸發歐元在今日，兌美元跌至「一兌一」的平價水平的最後一根稻草，仍然離不開是歐洲的「斷氣」危機。最新俄羅斯暫時切斷了向德國輸送天然氣的主要管道——「北溪一號」以作維修。儘管此舉是為了按計劃進行維修，歷時約十日，看似是一個平常的慣常動作；不過，從歐洲官員的回應，明顯看到，事態的發展非比尋常。

法國經濟和財政部長警告指：「俄羅斯準備完全停止對歐洲的天然氣供應，人們現在必須做好準備」。烏克蘭總統澤倫斯基亦警告，俄羅斯可能在最緊迫的時刻，徹底關閉對歐洲的天然氣供應。德國總理朔爾茨日前已表明：「能源短缺問題或將影響德國數年之久。」

烏克蘭總統澤倫斯基亦警告，俄羅斯可能在最緊迫的時刻，徹底關閉對歐洲的天然氣供應。（AP）

匯市分析師料歐元跌至0.95

眼下，能源危機對歐洲的負面影響，成短期難以改寫的局面，在「能源短缺—通脹飆高—央行加息—經濟倒退」的負面循環中，市場對歐元的悲觀預期進一步升溫。

德銀外匯研究全球主管George Saravelos表示，歐元急挫，尤其在「北溪1號」管道完全關閉的情況之下，預計，歐元兌美元即將在0.95至平價區間波動。花旗集團分析師亦建議，投資者全力沽空歐元。現時沽空歐元已成華爾街外匯投資者最熱衷的交易之一。

歐債危機會重臨嗎?

然而，匯率跌勢下，更深層的問題正浮現：「歐債危機會重臨嗎? 歐元會消失嗎？」歐元自1999年面世以來，類似的問題不時出現。特別是，歐洲央行於本月將提出加息，勢將結束十一年來的低息環境。然而，回首十一年前，恰恰正是歐債危機爆發的高峰期。當下歐洲加息在即，重新燃起對南歐重債國財政可持續性的擔心。歐洲多數國家的債務負擔，已處極高水平，特別是意大利及葡萄牙等昔日的「歐豬國」能否承受加息的考驗?

意大利十年期政府債券收益率上月抽高至4厘，是自2014年1月以來首次。歐洲央行雖然為此舉行緊急會議，表明要推出新工具，「應對歐元區分裂化的風險」，緩解新一輪歐債危機的擔憂。不過，要歐央行加息壓通脹，同時又能控制住債務負擔最重的成員國的債務成本，要達成看似不可能的任務，市場未寄厚望，歐元面世以來新一輪的考驗，一觸即發。