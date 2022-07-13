美國6月份CPI續創40年新高　道指挫約100點　納指轉升｜持續更新

美國物價升幅加劇，6月份通脹上升9.1%，遠超市場預期的8.8%，為1981年12月以來通脹速度最快的一個月。若剔除波動較大的食品和能源價格，核心CPI上漲5.9%；預期為 5.7%。市場擔心美國聯儲局或進一步加快加息步伐，美股三大指數期貨已率先下挫。



【01：55】

美股中段好淡爭持。道指報30,901點，跌79點或0.26%；標指報3,820點，升1點或0.04%；納指報11,300點，升35點或0.32%。

【22：45】

美股低開高走，納指轉漲，升0.2%；早前一度跌近2%；標普500指數跌0.4%，道指跌0.76%，跌232點。

【22：05】

道指挫近350點，最新跌1.12%；標指跌1.15%；納指跌1.2%

【21：30】美股三大指數下挫

美股開市，三大指數下挫， 道指跌368，報30613點；標普500指數報3770點，跌49或1.29%；納指跌193點或1.72%，報11070點。

多隻重磅股下跌，英偉達、Tesla跌逾3%，Google（GOOGL）、Netflix跌超2%，亞馬遜、蘋果跌近2%；達美航空跌超6%，主要受第二季淨利潤不及市場預期拖累。