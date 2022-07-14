恒指全日跌46點　中港銀行股捱沽　平保跌逾半成

美國6月份通脹再創出逾40年新高，高於市場預期，市場對美國聯儲局7月及9月加息1厘預計升溫，港股三日瀉927點後，黑期今早則挫逾百點。



【16:08】港股收跌46點

恒生指數收市報20751點，跌46點，成交額1,128億元。

成份股方面，平保（2318）表現最差，全日跌逾半成，收報48.05元。

受累於內房爛尾潮及業主停貸斷供影響，內房及內銀股普遍向下。龍湖收挫4.8%；潤地跌逾3%；碧桂園、中海外跌約1%。招行上日跌7%後，今日再跌4%；工行跌2.4%；建行跌1.4%，公司早前指部分地區停工緩建和未按時交付樓盤情況涉及規模較小，總體風險可控。

本地銀行股同樣受累，穆迪指本港銀行在內地貸款資產風險上升，當中房企貸款的資產風險較高，或推升壞帳比率。恒生銀行（0011）全日跌3%；中銀香港（2388）跌0.7%。

【13:20】港股午後再轉跌 內房有支持

恒指午後再度轉跌，從高位回落逾百點，最新報20759點，跌38點。

針對近日有爛尾樓業主停供問題，建設銀行稱，涉及本行規模較小，總體風險可控，將密切關注合作企業和樓盤情況，積極配合地方政府做好客戶服務工作。建行最新仍跌1.19%，盤中曾失5元關口，低見4.98元。

至於午後內房有支持，旭輝控股（0884）升7％，此前跌近8%，從低位升近17%。碧桂園一度轉漲，最新跌約0.5%，此前跌超6%。

【12:00】恒指半日升50點

恒生指數半日升50點，報20848點，成交額549億元。恒生科指則漲1.73%，報4625點。

內房內銀跌勢稍為喘定，龍湖半日跌6%；中海外（0688）跌1.9%；碧桂園跌0.82%，早段最多插6%。招行半日跌4.46%；平保（2318）亦挫約4.3%；工行（1398）則跌1.7%。

【11:09】科指領漲 升逾2%

恒生指數曾升近百點，最新報20870點，升72點，成交額不足500億元。科指曾升逾2%，高見4638點，最新報4632點。

比亞迪電子（0285）升幅領前，漲近9%，報22.95元，成交額約2.3億元。

電動車股全線造好，理想汽車（2015）、蔚來（9866）及小鵬（9868）升3%至5%。

【09:50】內銀內房齊挫

內地近日多個城市樓盤爛尾，引起業主不滿，繼而「停貸斷供」，市場擔心內地銀行因此面臨信貸風險。官媒更發表文章，指若果這股風潮蔓延，或對樓市造成負面衝擊，對樓盤銷售更為不利，也不利於金融系統穩定。

招行（3968）周三跌近7%後，今日再挫逾半成，低見40.15元，最新報41.6元，成交額達8億元。

碧桂園（2007）再跌半成，盤中暫低見3.47元，逼近3月中低位3.221元；碧服（6098）亦挫近8%。龍湖（0960）跌幅更為顯著，大跌9%，報28.5元。

【09:20】恒指高開20點

恒指高開20點或0.098%，報20818點；科指升17點或0.38%，報4564點。

京東（9618）、百度（9888）、網易（9999）升超1%，商湯（0020）、小鵬汽車（9868）跌超1%，阿里巴巴（9988）、美團（3690）輕微高開，嗶哩嗶哩（9626）、騰訊（0700）小幅低開。

銀行股上揚，滙豐 （0005） 升1%，渣打（2888）暫時沒有變幅。