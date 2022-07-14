恒指轉升為跌　內房爆爛尾樓潮　憂壞帳增招行再跌半成｜持續更新

美國6月份通脹再創出逾40年新高，高於市場預期，市場對美國聯儲局7月及9月加息1厘預計升溫，港股三日瀉927點後，黑期今早則挫逾百點。



【09:50】內銀內房齊挫

內地近日多個城市樓盤爛尾，引起業主不滿，繼而「停貸斷供」，市場擔心內地銀行因此面臨信貸風險。官媒更發表文章，指若果這股風潮蔓延，或對樓市造成負面衝擊，對樓盤銷售更為不利，也不利於金融系統穩定。

招行（3968）周三跌近7%後，今日再挫逾半成，低見40.15元，最新報41.6元，成交額達8億元。

碧桂園（2007）再跌半成，盤中暫低見3.47元，逼近3月中低位3.221元；碧服（6098）亦挫近8%。龍湖（0960）跌幅更為顯著，大跌9%，報28.5元。

【09:20】恒指高開20點

恒指高開20點或0.098%，報20818點；科指升17點或0.38%，報4564點。

京東（9618）、百度（9888）、網易（9999）升超1%，商湯（0020）、小鵬汽車（9868）跌超1%，阿里巴巴（9988）、美團（3690）輕微高開，嗶哩嗶哩（9626）、騰訊（0700）小幅低開。

銀行股上揚，滙豐 （0005） 升1%，渣打（2888）暫時沒有變幅。