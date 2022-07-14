爛尾樓業主「斷供」風波　內銀紛回應　建行︰涉及該行規模較小

內房停工樓盤，引發「業主斷供」的事，惹來廣泛關注，投資者同時擔心對內銀的影響，各行據報陸續回應事件。

建行︰涉及該行規模較小

建設銀行﹙0939﹚公告，當前部分地區停工緩建和未按時交付樓盤情況，涉及本行規模較小，總體風險可控。本行將密切關注合作企業和樓盤情況，積極配合地方政府做好客戶服務工作，與客戶做好溝通，促進房地產市場平穩健康發展。

農行︰總體風險可控

農業銀行﹙1288﹚公告，針對近期個別房地產企業風險暴露、住房開發專案延期交付情況，農業銀行高度重視，迅速行動，已在總行層面建立統籌協調機制，在全系統組織開展住房專案“保交樓”情況排查。截至2022年6月末，全行個人住房貸款餘額5.34萬億元。其中一手樓合作樓盤5.7萬個，一手樓按揭貸款餘額3.97萬億元。已初步認定存在「保交樓」風險的樓盤涉及逾期按揭貸款餘額6.6億元，佔全行按揭貸款餘額的0.012%，佔一手樓按揭貸款餘額的0.017%。目前涉及「保交樓」風險的業務規模較小，總體風險可控。

下一步，農業銀行將始終堅持「房子是用來住的，不是用來炒的」 定位，嚴格落實金融監管要求，積極配合地方政府做好「保交樓、保民生、保穩定」金融服務，維護房地產市場平穩健康發展，維護住房消費者合法權益。

興業銀行︰涉及樓盤相關按揭貸款餘額16億元

興業銀行公告，公司近日對網傳「停貸事件」消息中涉及的樓盤迅速開展了排查。經排查，截至目前公司涉及「停貸事件」樓盤相關按揭貸款餘額16億元（其中不良貸款餘額0.75億元），已出現停止還款的按揭金額3.84億元，主要集中在河南地區。得益於前期公司對按揭貸款的差異化准入和管理要求，公司已介入的且存在爛尾風險的按揭貸款總體規模較小，不會對公司經營構成重大影響。