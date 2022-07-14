何詩蓓為AIA首拍廣告　跳水跳太遠　攝影師也來不及捕捉｜溫多娜

本港運動員近年表現彪炳，獲得市民大力支持，不少企業都會找他們任代言人或拍廣告。例如友邦香港便委任了世界游泳冠軍何詩蓓擔任友邦香港及澳門大使，推出由其主演的AIA《為你超越 伴你突破》廣告系列。

廣告內，何詩蓓除了展現驚人泳術外，也透過不同場景，親身演繹不斷超越自我的個人奮鬥故事。何詩蓓同溫多娜講，這是自己第一次拍廣告，是有趣同新奇的經驗，好似拍攝她跳水時，由於跳得太遠，攝影師竟然來不及追蹤。

何詩蓓又話，一直希望自己有所突破，每次都希望較上次做得更好，這和友邦香港在多個範疇上超越傳統保險，積極突破的理念相似，故很開心雙方能夠合作。

溫多娜問何詩蓓，拍廣告和游泳練習哪個比較辛苦，佢坦言是不同程度的辛苦，稱自己本來不是演員也沒有拍戲經驗，故此初期對於拍廣告感覺緊張，但後來發現過程中做的其實就是平時訓練和比賽的事情。

何詩蓓又指，過程中也學習了很多，包括知道燈光和拍攝角度佈局都需要時間，另外也以畫外音去嘗試不同效果。

廣告有一幕是何詩蓓教小孩子游泳，她坦言自己很喜歡小朋友，覺得他們都很可愛，攝時也勾起她自己以前學游泳的回憶，希望未來能夠做和小朋友相關的工作。