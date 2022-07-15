內房爆爛尾樓斷供潮　壞帳恐達5610億？　葉尚志︰內銀有入市機會

內地爆出「爛尾樓」斷供風波，市場擔憂事件產生巨額不良貸款，繼而牽連至內銀，甚至引發系統性風波。內地多間銀行隨後回應事件，多數表示風險可控，大行亦指影響規模較小。專家認為，內銀股現價已跌至「進可攻、退可守」水平，投資者可放心買入收息。



據內媒綜合統計，截至周三已有多達52個城市、超過80個停工樓盤的業主集體「停貸斷供」，拒絕向銀行償還房貸。以鄭州名門翠園業主聯合簽名發布的《強制停貸告知書》為例，有業主表示，在房屋預售過程中，工商銀行、建設銀行、中國銀行、華夏銀行、平安銀行、興業銀行、鄭州銀行等作為貸款銀行，均存在不同程度違規發放貸款、未積極履行資金監管義務的行為。

據內媒綜合統計，多達52個城市、超過80個停工樓盤的業主集體「停貸斷供」，拒絕向銀行償還房貸。（中新社）

涉及內房早已響警報

大和表示，會將項目停工的內地發展商主要有兩類，其一為流動性緊張，此類發展商會暫停所有工程，其二是因為流動性有限，有關發展商會暫停部分項目。

記者統計發現，是次被內媒及網民指出現「爛尾」的樓盤，至少涉及7間本港上市的地產發展商，包括恒大（3333）、融創（1918）、世茂（0813）、中國奧園（3883）、佳兆業（1638）、新力控股（2103）及正榮地產（6158），當中6間發展商早前更因延發去年業績而停牌。

第一上海首席策略師葉尚志表示，雖然今年以來，內地多次釋出政策鬆綁的信號，但對內房行業長期是整頓的態度，以往發展過分激進的內房，亦陸續受到規管，「爛尾樓」屬於個別事件，是早已「出事」的地產商再次引爆。

記者統計發現，是次出現「爛尾」的樓盤，至少涉及7間本港上市的地產發展商。﹙路透社﹚

多家銀行急回應

翻查該批地產發展商的已公佈業績，銀行及其他機構借貸合共10,764億元人民幣。花旗估計，最壞情況下，內銀或因買家罷供爛尾樓按揭而產生巨額不良貸款，料高達5,610億元人民幣，相等於總房貸1.5%，預計房貸佔貸款比例較高的銀行，如建行（0939）、郵儲行（1658）、工行（1398）將受市場情緒影響較大。

消息拖累內銀股下挫，郵儲行周四收跌5%，招行 （3968）跌4%，工行跌逾2% ，中國銀行 （3988）、農行（1288）跌近2%，建行跌超1% 。

股價插水，多間內銀急澄清，其中建設銀行公告，當前部分地區停工緩建和未按時交付樓盤情況，涉及規模較小，總體風險可控。農行則表示，已初步認定存在「保交樓」風險的樓盤涉及逾期按揭貸款餘額6.6億元，佔全行按揭貸款餘額的0.012%，佔一手樓按揭貸款餘額的0.017%。

招行稱，經初步排查，目前本公司涉及「網傳停貸」事件的樓盤數量佔比較小，所涉及的公司逾期個人住房貸款餘額0.12億元，佔公司境內個人住房貸款餘額的比例不到0.001%，風險整體可控。

郵儲行則指初步認定的停工項目涉及住房貸款逾期金額1.27億元，規模和佔比小，風險可控。

花旗估計，內銀或因買家罷供爛尾樓按揭而產生巨額不良貸款，或達5,610億元人民幣。（資料圖片）

大行認為影響規模較小

對於是次「爛尾樓」斷供風波對內銀的影響，大和表示，有85%的地產公司借貸處於一、二線城市，而出現房貸問題的城市大多為較少開發地區。實際停還房貸之影響料較大眾認為的為小，即使在極端情況下，估計銀行的盈利亦可能只有短期影響。

滙豐亦認為，今年首季住宅抵押貸款佔行業貸款的19.3%，假設當中15%的抵押貸款是用於未完工樓盤，而其中3%面臨業主延遲還款的情況下，逾期貸款率只會增加最多0.1%，整體風險可控。但市場負面情緒也可能損害銀行貸款需求、資產質量及財富管理。

第一上海首席策略師葉尚志表示，內銀股現價已跌至「進可攻、退可守」水平，投資者可放心買入收息。（資料圖片）

專家：現價進可攻、退可守

葉尚志則表示，是次「爛尾樓」斷供事件對內銀影響較小，反而是內房融資才是關鍵，「業主還唔到錢遠不及企業還唔到錢嚴重」，以招銀為例，企業金融業務佔比較大，再加上該行今年5月更換行長，影響市場信心，股價呈下跌趨勢，近三個交易日更累跌超14%。

不過，他指，內銀股始終是高息股，息口高達8厘，現價跌至「進可攻、退可守」水平，「即係一年後，股價唔會再低過現價，投資者可放心收息」，預計內銀股短期股價較波動，但長遠有上升空間，又指建行跌穿4.9元是入市機會。