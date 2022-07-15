外媒︰亞洲高端客戶交易減少　大行財富管理業務或有雙位數字跌幅

受中國監管政策影響，亞洲市場交易活動有所下滑，據外電引述消息稱，今年上半年瑞銀、花旗等大行在亞洲區的財富管理業務可能錄得雙位數字下降，而瑞信在上個月已發出盈警，預計第二季錄得虧損，稱由於市場波動性持續高企，該行出現客戶人流疲弱以及持續去槓桿的情況，這在亞太區尤其顯著。

據彭博社報導，中國對從科技、教育、遊戲及房地產等眾多行業的打壓，已經擾亂了亞洲市場，令投資者不願交易，有知情人士估計，瑞銀和花旗集團等大行上半年在亞洲的財富管理收入，可能有雙位數下降。

根據 Capgemini 的一份報告，在過去十年，亞洲的中高淨值人士的數量和財富增長佔主導地位之後，在 2021 年已落後於歐洲和北美。知情人士透露，鑑於市場狀況和疫情期間的旅行限制，使得面對面地與客戶會面變得困難，瑞信給了該地區的新客戶經理更多時間來實現銷售目標。

儘管宏觀環境充滿挑戰，但花旗在今年上半年在亞洲增加了 10% 的私人銀行客戶，該行認為下半年其在亞洲的財富業務將進一步發展勢頭。瑞信發言人拒絕就亞洲財富收入發表評論，稱該行致力於在該地區進行投資，無論短期市場波動如何。瑞銀拒絕置評。