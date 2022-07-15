中國Q2近乎零增長　全年目標勢落空　分析料中央谷基建救經濟

中國經濟明顯受壓，第二季國內生產總值（GDP）僅僅增長0.4%，遠低於預期，同時亦是自2020年初疫情以來，內地最慢的經濟增長。專家認為，內房或令經濟面臨下行風險，威脅到中國今年設定的5.5%左右的經濟增長目標，要谷經濟關鍵在於基建投資。



國統局今早公布，第二季國內生產總值（GDP）增長0.4%，低於市場預期的1%，且遠低於今年首季的4.8%增長率。同時公布了「三頭馬車」經濟數據，當中反映內需消費情況的社會消費品零售數據回升，終止連續兩個月跌勢。6月社會消費品零售總額增3.1%，高過市場預期的0.3%。該數據在4月及5月份，分別錄得按年下降11.1%及6.7%。

不過，房地產銷售續弱。上半年房地產投資按年下降5.4%，至於住宅銷售額按年下降31.8%。固定投資方面，6月工業增加值按年增長3.9%，略低過預期的4%。

恒生銀行首席經濟師薛俊昇表示，3、4月份內地疫情頗為嚴峻，防疫措施收緊，市民外出消費及工業生產均受累，導致第二季GDP增長僅錄得0.4%，遠低於首季4.8%的增幅，更能提現出上半年中國經濟增長放緩，主要受疫情影響。隨著疫情緩和，5、6月內地零售數據及工業生產跌幅收窄。

摩根資管亦認為，在「爛尾樓」情況不斷惡化的情況下，內房可能對經濟增長構成下行風險。（資料圖片）

內房或令經濟面臨下行風險

對於下半年中國經濟能否反彈，薛俊昇認為，中國GDP仍要視乎疫情的發展，以及外圍環境因素，因為美國聯儲局加息，息口上升，從而影響中國出入口貿易。此外，由於上半年房地產投資收縮，儘管內地已減少樓盤按息率，但在經濟放緩壓力下，內房的復甦仍處於各方拉鋸之中，預計下半年中國GDP要靠市民消費及工業生產帶動。

摩根資管環球市場策略師朱超平亦認為，在「爛尾樓斷供」情況不斷惡化的情況下，內房可能對經濟增長構成下行風險，銀行將面臨資產負債增加。雖然現階段「爛尾樓」斷供的規模並不大，但需要採取果斷有效的監管措施，防止其發展為系統性風險。

摩根資管認為，在消費需求完全恢復之前，財政刺激將繼續發揮重要作用。（資料圖片）

中央谷基建救經濟

受到疫情及內房不振的影響，今年上半年中國GDP按年増2.5%，人行亦指今年難以達到全年增長5.5%。中國要提振經濟，摩根資管朱超平認為，在消費需求完全恢復之前，財政刺激將繼續發揮重要作用，下半年中國經濟將繼續復甦，主要受政府主導的基礎設施投資支持。

對於中央的政策操作方面，薛俊昇指，人行仍有空間減息降準，貨幣政策會保持寬鬆，並且會進一步加大財政政策力度。有報道指，中央考慮提前下達明年部分地方政府專項債，以加大基建投資力度，預計中國GDP增長超上半年，達到5%至6%。

ING銀行大中華經濟師彭藹嬈則認為，中國經濟已經觸底，並將今年中國全年GDP增長率由先前的3.6%上調至 4.4%。不過，該預測仍低於今年政府設定的增長5.5%的目標，她指除非能看到大量基建活動，否則經濟要達到5.5%的增長仍然具有挑戰性。

不過，《彭博》報道指出，中國政府已準備好7.2萬億元（人民幣．下同）資金，支持基礎設施建設，意味著官方取態從控制債務轉向支持因疫情封控受創的經濟。內地2009年推出4萬億元振興經濟方案，成功激活經濟，意味著此次救經濟力度，將會是2009年救市規模的1.8倍。