惠峰國際張玉峰：下半年金融板塊受惠加息　籲增持股票可考慮月供

今年上半年美股表現差強人意，道指累跌逾15%、標普500指數下跌約20%、納指更是累瀉30%。惠峰國際發展董事張玉峰表示，下半年銀行有望在加息後受惠反彈。

張玉峰指，美股於上半年下跌主要有三大原因，第一，通漲令成本上升，運輸成本升超五倍。第二，美國加息引起市場恐慌，股市較為波動。第三，俄烏戰爭仍持續影響經濟核心地區。

下半年，張提醒要留意美國加息後的市場反應，以及美國收緊其貨幣政策的走勢，起碼要觀察至年底才能確認美國是否真正陷入經濟衰退期。他補充，美國加息的影響被放大，應先解決供應鏈問題。他相信，美國不會單次加息1厘，相信即使上調0.75厘，市場仍會有負面反應，與當初目標背道而馳。

投資部署方面，張玉峰認為，下半年金融板塊備受關注，加息利好銀行股，雖然該板塊全年盈利下降了6至10%，但相信會在未來反彈。至於能源板塊，則看好斯倫貝謝（SLB）發展。科技板塊如Apple（AAPL）、Microsoft（MSFT）可視作長線投資，抗跌力強，有足夠現金流，在市況差底下仍有盈利增長。他又指，惠峰國際有意帶領香港企業於日本上市。

在市場仍較波動的情況之下，張玉峰建議投資者應留意企業的盈利增長，或月供股票，繼續增持。