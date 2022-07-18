信銀國際：本港最優惠利率全年升0.75厘　料美第三季通脹封頂

在全球經濟放緩及高通脹的環境下，中信銀行（國際）首席經濟師卓亮指，主要經濟體的滯脹風險上升，打擊全球消費情緒，增加全球經濟不確定性。他預計聯儲局下星期加息0.75厘，於今年底達至3.5厘，並預料待利率於下年中升至4厘時，本輪加息周期便完結。

美國6月消費者物價指數（CPI）上升9.1%，卓亮指由於高基數效應，加上能源價格下跌，下半年將逐漸放緩，預計第三季通脹封頂機會大。

香港方面，該行預期今年內香港最優惠利率於9月開始上升，全年預測加息三次，每次加0.25厘，累計全年共加0.75厘。但他認為不會對下半年樓市帶來波動，因目前港元拆息已在今年上升，其影響已見，且本港樓宇按揭以H按為主，故不認為加P會有太大影響。

中國第二季經濟按年增長0.4%。他預料要達至國內全年目標5.5%甚為困難，但隨著下半年工業生產反彈，全年經濟增長達4%至4.5%。惟零售業波幅大，故仍要審慎看待。人民幣匯價方面，中美息差倒掛對中國造成壓力，但內地疫情緩和，使中國經濟活動正常化，該行預測第三季區間是6.65至6.85，今年底兌美元7算機會不大。