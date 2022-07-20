嘉華國際上海及南京兩項目　首批單位首日近沽清

內地樓市氣氛轉差，惟也有樓盤銷情理想。嘉華國際﹙0173﹚6月分別開售位於上海浦東新區陸家嘴的「嘉盈峰」以及位於南京建鄴區的「嘉璟峰」住宅項目，雙雙錄得理想銷售成績，兩個項目推出之首批單位於推售首天已幾近沽清，部分項目加推單位應市。

嘉華指，位於上海浦東新區陸家嘴的「嘉盈峰」，總樓面面積約14,200平方米，提供逾100個面積介乎73平方米至314平方米的特色住宅單位。項目於6月中開盤，開售首天推售單位經已被全數認購。項目單位成交均價每平方米127,000元人民幣。「嘉璟峰」的建築工程已於去年下半年展開，2024年開始竣工，集團將按計劃繼續推售其他樓幢。

另外，位於南京建鄴區的大型綜合發展項目，其第一期的住宅部分「嘉璟峰」於 6 月初開盤。住宅部分總樓面面積約 125,000 平方米，由 11 棟高層住宅大樓組成，提供約 856 個單位。項目於 6 月初至今推出 3 幢大樓,推售當日幾乎全數獲認購。單位成交均價約每平方米50,000元人民幣。

嘉華國際執行董事呂慧瑜表示:「集團將於今年繼續推售於華東區內已開盤項目，包括上海浦東新區的『嘉盈峰』、南京江寧區的『嘉宏峰』;蘇州相城區高鐵新城的『嘉致峰』及高新區的『嘉駿峰』等。同時，集團將繼續積極配合國家的發展策略，及繼續積極參與長三角地區及大灣區的建設發展，致力打造優質住宅及獨特綜合體，為城市發展締造臻善生活及創新。」