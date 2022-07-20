瑞銀分析師歸納四大原因　料內地電力市場改革將取得更佳成果

瑞銀內地及香港公用事業及新能源首席分析師廖啟華認為，以前國家的電改還是比較緩慢，進展也沒有很有效的成果，可是2020年之後電改有望節奏加快以及會取得更好的結果。

他指出到了2020年之後，覺得內地電力市場改革迎來了一個比較美好的情況，主要原因有以下四點：

第一個原因，現在問題出現在於煤價、電價出現倒掛情況，很多發電企業處於虧損的狀態。他認為這樣的情況是不可持續的，因為回報率不足是會影響到整個電力系統的發展以及穩定性，所以改善虧損是很重要的原因，要推導電力市場進行價格上的改革，這是原因之一。

第二個原因是能源轉型。目前新能源佔了能源大概15%左右。國家主席習近平曾指出，內地在2060年要達到碳中和，該行預測新能源佔比到2060年漲到85%，從15%漲到85%，需要非常巨大的投資才能達到這樣的目標，所以電力市場改革第二個重點就是要推動能源轉型帶來的能源建設的動力。

第三個原因為電氣化。周末逛街時，已經看到越來越多的電動車在身邊出現，這反映的情況，終端需求裡面看到電力使用的場景會取代很多傳統使用油、氣或是各種各樣其它能源的場景，包括未來可能有更多的機器人，未來有更多的資料中心，這些都是用電為主的。需求場景的電越來越增加的情況下面，也會增加該行對電供應產業鏈的壓力，這是第三個認為電改是必須進行的原因。

第四個原因，這是2022年開始發生的。全球都在關注一個問題，能源安全。俄烏局勢比較不明朗，導致西歐出現短缺天然氣非常嚴重，很多歐洲的國家已經開始說要增加自供自足能源的建設。內地也意識到不能長期太過依賴於油或氣，因為油或氣佔了一半都是進口的。為了避免發生能源危機，內地也要增加新能源以及保供煤炭的情況，所以能源安全也成為了電改很重要的支持。