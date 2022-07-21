Tesla蝕沽比特幣套現　專家：入市時機到　比特幣現價「抵買」！

隨著美聯儲加息，資金流出高風險資產，加密貨幣陷入寒冬，比特幣由去年11月的69,000 美元高位下挫，今年6月更跌穿19,000美元，近日逐步回升至24,000 美元水平，但連Tesla亦蝕沽比特幣，市場難免對加密貨幣信心大減。不過，專家認為，比特幣已觸底，現價相當「抵買」，投資者可選擇月供比特幣。



Tesla在周三（20日）的致股東信函中表示，截至第二季度末，已將購買的大約75%比特幣轉換為法定貨幣，為資產表增加了9.36億美元（折合約73.5億港元）現金。

Tesla於2021年2月披露，用15億美元投資比特幣，同年4月賣出10%。當年Tesla購入比特幣的成本約為每粒3.2萬美元，此時拋售帳面虧損多達4.6億美元（折合約36.11億港元）。

Tesla行政總裁 Elon Musk 一向是加密貨幣大好友，他對此表示，由於疫情防控的不確定性，該公司出售比特幣以最大化其現金倉位，但此次出售並不改變對比特幣的看法。

專家認為，比特幣已觸底，現價相當「抵買」，投資者可選擇月供比特幣。（資料圖片）

專家：比特幣現價「抵買」！

香港程式交易研究中心聯合創辦人蔡嘉民表示，隨著美聯儲加息，比特幣已跟隨美股腰斬，而Tesla沽比特幣是較早前的行動，已反映在比特幣現價上，但歷史上比特幣從未跌破200周移動平均線，即2萬美元左右，相信現價已觸底。

蔡嘉民補充道，「股市十年為一個週期，加密貨幣亦有週期」，歷史數據顯示，比特幣以4年為一個週期，過往2013年、2017年是升市，2014年、2018年是跌市，以此推斷，比特幣今年維持跌勢，預計仍在1.8萬美元至2.3萬美元之間徘徊，並有機會在2024年或2025年再創新高，突破高位6.9萬美元。

據最新市場恐慌和貪婪指數（Crypto Fear & Greed Index）市場情緒指標顯示，處於「極度恐懼」範圍，蔡嘉民認為，市場極度看淡的氣氛下，反而是入市時機，早前比特幣由低位反彈至24,000美元，已反映超賣情況。投資者可選擇月供比特幣和以太幣，但要確保加密貨幣資產不超過全部資產的兩成。