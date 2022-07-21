新地旗下天際100聯乘日本nanoblock　推香港天際線模型｜溫多娜

今年是香港回歸祖國25周年，亦適逢新鴻基地產（0016）在香港上市50周年。在這別具意義的一年，新地旗下天際100聯乘日本nanoblock，推出全球首個「sky100 x nanoblock 香港天際線模型」，象徵香港回歸25年以來蓬勃發展，以及集團多年來憑著「以心建家」的信念建設香港。

「sky100 x nanoblock 香港天際線模型」是香港特別行政區政府認可的25周年慶祝活動。它由 2,190粒配件所組成，以迷你積木砌出香港維多利亞港兩岸的多幢地標式建築物，包括三幢由新地發展、全港最高的建築物：環球貿易廣場（ICC）、國際金融中心二期（Two IFC）及中環廣場，凸顯全球知名、美麗獨特的天際線，當中 ICC與Two IFC更組成矚目的「維港門廊」景觀。模型亦有其他著名地標，包括：新地總部—新鴻基中心、政府總部、香港會議展覽中心、尖沙咀鐘樓、香港文化中心 及香港太空館等。

新地執行董事郭基泓表示 ： 「 新地在香港回歸祖國25周年 ， 呈獻 『 sky100 x nanoblock 香港天際線模型』，讓大家感受透過雙手建設帶來的滿足感，一起建設家園、建設未來。正如新地在半個世紀以來，以心建家，一直努力不懈建設香港，對香港未來的前景和發展充滿信心，會繼續透過建設社會，協助香港積極融入國家發展大局。」