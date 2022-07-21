支付寶計劃投100億元人幣　支持商家數碼化

支付寶宣布，未來一年將投入100億元（人民幣‧下同）資金，支持商家數碼化。據了解，這100億元資金資源將重點用於兩大部分，一是對商家、服務商的費率優惠及回佣，助力降低成本，二是為商家、服務商提供免費公域流量激勵，側重提效。

過去一年，支付寶小程序月活上升近30%。支付寶小程序、生活號、商家券、公域開放4大產品悉數宣布升級並全量開放，支持商家數碼化營運。麥當勞、NBA等品牌和商家越來越多使用支付寶平台上的數碼化工具，加強與用戶連接，促進業務發展。

螞蟻集團副總裁、支付寶生態發展事業部總經理何勇明表示，當前商家數碼化營運已經進入「深水區」，支付寶將持續助力商家數字化營運。「生態好，支付寶才會好，將堅定走好『去中心化為主、中心化為輔』的開放路線」。

伴隨著產品升級，沒有註冊品牌商標的中小品牌，只要有小程序，就可以配置「小程序直達」，和大品牌一樣擁有個性化的搜索服務專區。另外，「消息」配置開放，讓商家可以把訂單消息、服務狀態等推送到支付寶App首頁，低成本高效召回；公域「日常推廣」功能上線，商家一鍵報名優質權益，有機會獲得免費流量推薦。新升級的生活號與小程序一起，從內容營銷到服務轉化。