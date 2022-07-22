供樓人士注意！　一個月拆息突破1厘　王美鳳料季內P具上升條件

港元拆息全線向上，與樓按相關的一個月拆息終升穿1厘，至1.01143%，較上日升6.64點子，連升7日，創2020年5月29日以來最高。

短息方面，隔夜拆息抽高12.63點子，至0.29006%；一星期拆息急升19.33點子，至0.51179%；兩星期拆息亦升17.54點子至0.77792%。

中長息升勢較慢，三個月拆息升至1.9897%；半年息升至2.78464%；一年期拆息升至3.48089%。

港元最新7.8494元，貶值約4點子。

王美鳳料加息周期經歷4階段

對於本港1個月拆息升穿1厘。中原按揭董事總經理王美鳳表示，市場H按息升至2.31%（以H+1.3％計），創逾兩年新高。美元1個月拆息已升至2.2%水平，即使今日港元1個月拆息再升至1.01%，與美息差距仍逾1厘之闊，港美息差拉闊將繼續引發套息交易及銀行結餘收縮，事實上，近日金管局已接連承接港元沽盤令香港銀行結餘跌穿2,000億元水平後再降至本月25號約1,648億元。

王美鳳指出，銀行結餘收縮是本港加息周期的正常過程，是次加息周期亦如過往一樣經歷4個階段：

1. 港息未有跟升而導致港美息差拉闊；

2. 套息活動增加等因素令港元轉弱觸及7.85弱方兌換保證水平，引發資金流出及銀行體系結餘收縮；

3. 銀行體系結餘累積縮減令拆息逐步加快上升；

4. 1個月拆息升至超過1.5至2％水平、銀行結餘顯著縮減，繼而港P上升。

料第三季具備加P條件

王美鳳表示，本港現時仍處第3階段，但由於美國已預期於很大機會於本月進一步大手加息0.75％，屆時聯邦基金利率已達2.25%以上，在美息進一步上升、港美息差再拉闊、銀行結餘進一步收縮情況下，料1個月港元拆息短期內將升穿1.2%，令H按息升穿封頂息率（現主要為2.5%），而當1個月拆息逐步升至超過1.5至2%水平，及銀行結餘再顯著縮減時（尤其跌至低於千億元水平），港P最快於第3季內已具備條件上調；由於銀行一般不會單邊加P而是上調存貸息率，故此實際加P時間視乎銀行衡量資金成本而定，估計本港按息年底仍較大機會處於3%附近水平。（過往於2018年9月，當銀行結餘降至千億元以下水平以及1個月拆息顯著升至1.8%，港P開始上調）。