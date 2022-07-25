黃國英冠名資產管理公司開幕　料美股見底　一個字形容港股

由資深基金經理黃國英冠名創辦的黃國英資產管理公司， 今日﹙２５日﹚在中環開幕，過去大半年較少接受傳媒訪問的黃國英，亦為市況「把脈」。

港股最低可見１６０００點

對於今年港股市況，黃國英以一個字形容：「淡」！他相信股市比過往更加波動，主要受累於內地房地產市場問題，難得到有效解決，相信恒指有機會下試低位見16000-18000點；上望空間有限，料見23000點。

對於市場上有意見認為中資股受惠內地寬鬆貨幣政策，表現有機會跑贏美股，他持反對意見，相信機會不大，因為內地現正面臨內房債務問題，而且影響擴散至內銀，不過內地央行的放水力度，遠不及美國聯儲局應對金融危機時，難以化解目前局面。近日中資垃圾債表現負面，觸發信貸凍結，因此港股亦表現乏力。

從過去十多年的投資經驗上，看到中資股表現並不佳。舉例「收息」投資者喜愛的中移動﹙０９４１﹚，他形容派息高已經是唯一優點，不過過去十多年認為公司錯失了很多良機，例如熱門通訊由SMS轉至即時通訊程式的時機，反映把握機會的能力弱。

黃國英以一個「淡」字形容港股，最淡看１６０００點。﹙廖雁雄攝﹚

傾向相信美股見底

相反，美股方面，雖然現時市場憂心環球經濟衰退，不過美股累跌逾20%，傾向相信會見底。他又透露，選股上可留意兩大板塊，第一是消費股，認為必需消費股，即使在經濟下行時，可受惠成本下降，好公司亦可以盈利。

第二是科技股，因一旦美國通脹見頂，可明顯受惠，不過小心選股為上，他則減持了未有業績回報的科網股。