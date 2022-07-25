畢馬威﹕上季亞洲市場風險投資額1911億元　交易宗數2206宗

畢馬威發表報告，指出上季全球風險投資交易宗數8,420宗，涉及金額為1,202億美元（約9,375.6億元）。其中上季亞洲市場投資金額回落至245億美元（1,911億元），涉及交易宗數為2,206宗風險投資交易，反映市況仍疲弱。

畢馬威中國客戶諮詢與創新事務合夥人查瑋亮指出，整體而言內地風險投資於上半年大幅放緩。然而，市場於機械人﹑半導體及ESG等領域的投資仍見強勁。鑑於新冠病毒疫情持續，加上地緣政治及宏觀經濟環境的不明朗因素，預料第三季內地風險投資市場仍較疲弱，集資活動將持續淡靜，但能源﹑半導體及ESG行業對投資者仍具吸引力。

本港方面，即使整體融資環境仍充滿挑戰，但預期風險投資在未數月會不斷增加，醫療科技﹑保險科技及綠色科技行業將會受惠。推動香港發展成為可持續金融樞紐，仍為第二季重點項目，而金管局繼續致力通過與本地及國際銀行合作，推動綠色金融計劃發展。

畢馬威中國新經濟市場及生命科學行業香港主管合夥人朱雅儀指出，盡管香港風險投資市場面對挑戰，但政府在新冠病毒疫情衝擊下繼續積極支持經濟發展，該行對長遠前景仍保持樂觀。此外香港金融體系擁有穩健根基，證監會及其他政府部門亦致力承諾將香港發展為可持續金融樞紐。