葉氏化工先升後回　售溶劑業務51%股權予太盟　作價27億賺近12億

葉氏化工﹙0408﹚宣布與太盟投資簽約，擬以22.95億元人民幣(相當於約26.88億港元)出售旗下溶劑業務附屬公司謙信化工集團51%實際權益予太盟，料賺近12億元。該股今早高開3%後，升勢急回，現報4.58元，僅升0.44%。

葉氏化工指，謙信化工的溶劑年產能超過160萬噸，是全球最大的醋酸酯類溶劑製造商，而太盟將與葉氏化工及其他原有股東攜手發展溶劑業務，推動謙信化工垂直整合自產原材料，減少溫室氣體排放，支持集團環保化戰略。

通過與太盟的戰略合作，謙信化工將進軍溶劑的上游原料醋酸市場，並計劃在中國湖北省的荊門化工循環產業園(「荊門園區」)，斥資約人民幣17.4億元興建年產能達到60萬噸的全新醋酸廠房。項目生產的醋酸為謙信化工提供充足原材料，確保其品質及供應穩定，並根據需求調節自用和對外出售比例，有助開源節流。

交易完成後，葉氏化工將持有謙信化工24%實際權益，預計錄得未經審核收益約11.88億港元。所得款項將用於推動集團更多涉及新材料及新科技的戰略投資項目，以提速集團「環保化、終端化、服務化」的方向，為集團的長遠發展打下堅實基礎。此外，所得款項亦將用於償還銀行貸款及滿足集團的一般營運資金需求。

葉氏化工主席葉志成先生表示，儘管過去幾年疫情及全球供應鏈危機，中國工業領域供應鏈仍受益於其強大佈局，因此集團對於未來的發展更加有信心，集團深信與太盟強強聯手繼續推動溶劑業務的發展，將為業務夥伴和股東創造更多價值。展望將來，集團在專注整固基業的同時，亦會致力探索業務多元化，打造一個更穩健的化工平台，推進集團邁向「百年葉氏」的企業願景。

太盟董事會執行主席單偉建指出，這一交易對葉氏化工和太盟而言可謂珠聯璧合。太盟專門選擇有獨特性，進入門檻高，有科技實力的企業投資，使它們與太盟控制的其他企業合作，產生協同價值。