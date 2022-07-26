阿里申雙重主要上市　料日後可納入港股通　專家﹕勢刺激港股交投

繼嗶哩嗶哩（9626）後，阿里巴巴（9988）亦向港交所提交申請，新增香港為主要上市地，預計今年底完成。

屆時，阿里巴巴成為於港美兩地雙重上市公司，而非以第二上市形式掛牌企業，有望納入港股通的合資格股票範圍，獲「北水」青睞。受到消息刺激，阿里今日股價表現突出，全日升4.8%，收市報104.4元。

日後在北水帶動下，第一上海首席策略師葉尚志預料阿里在港日均成交量，會由2019年至今的3,300萬股，增至5,000萬股。



阿里美股日均成交額達32億美元

阿里巴巴於2019年11月在港完成第二上市，一直維持在美國為主要上市地。而投資者亦習慣於買賣阿里美股。根據公告所指，截至今年6月底止上半年，公司股份於香港市場的日均交易量約7億美元。然而，股份於美國市場的日均交易量達32億美元。反映出阿里在港成交，僅為阿里美股日均成交額約25%%。

阿里認為，由於公司在大中華區擁有大量業務運營，預期雙重主要上市地位將有助擴大其投資者基礎及帶來新增的流動性，尤其是可接觸更多位於中國及亞洲其他地區的投資者。

記者翻查數據，發現今年以來阿里巴巴的港股及美股成交量較去年同期同錄增長，但港股增幅相對顯著，達84%，而美股只有68%。

葉尚志料雙重上市可刺激阿里港股交投

葉尚志指，在港股市場買阿里有地理優勢，因為阿里在內地日間時間發佈消息。而香港鄰近內地，投資者可作即時反應。另外，阿里加入港股通名單後，內地投資者參與港股買賣的比例將會越來越大，預測成交量會較第二上市時有明顯增幅。

張智威﹕為股價帶短線支持

隨著阿里巴巴轉換成雙重主要上市，信誠證券聯席董事張智威認為，股價短線會因此消息而做好，但只有短線炒作，預計不會上升至200元，因中長線取決於基本因素，而阿里目前的業務增長不大，而且中國反壟斷法的打壓仍然存在。因此，若要有明顯升幅仍有一定難度。

若阿里可以在港美兩地以雙重上市形式掛牌，日後有望獲納入港股通名單，意味「北水」可經滬深港通買賣阿里巴巴的股份。

大和發表報告表示，阿里巴巴一旦落實「雙重主要上市」，將可將納入港股通計劃的障礙清除掉，進一步提升股份流動性。

該行舉例提到，小鵬汽車（9868）、理想汽車（2015）等部分新能源汽車已獲納入滬港通。該行認為，儘管可能阿里巴巴H股最快要2023年才有望納入互聯互通名單內，但預計屆時大量資金流入有助支撐股價。該行維持「買入」投資評級。

SEC將百間中概股列預摘牌名單

若阿里能成功轉為雙重第一上市，或可收到一石二鳥之效。除成為北水投資目標對象之外，亦可規避遭美國除牌。自今年3月以來，美國證券交易委員會 （SEC）先後將逾百家中國企業納入「預摘牌名單」，當中不乏大型科網股，如京東（JD）、拼多多（PDD）、網易（NTES）和嗶哩嗶哩（BILI）等中概股均入列。

雖然目前阿里巴巴尚未被列入名單之中，但是阿里在2022年財政年度年報內指出，公司在中國境內擁有大量的經營活動，但美國上市公司會計監管委員會（PCAOB）無法在中國境內對其審計師羅兵咸永道進行檢查。阿里巴巴預計向SEC提交2022財政年度報告後，將被SEC列為「被認定發行人」，意味阿里會被列入預定摘牌名單，正式退數除牌限期。

阿里巴巴亦預告，如果PCAOB連續3年不能檢查其審計師，阿里美股可能在2024年被禁止在紐交所或其他美國證券交易所交易，如果美國進一步落實《加速外國公司問責法》，限期更會提早至2023年。

張智威認為，不排除阿里亦會部署主動退市，因可以自己內部對於退市有安排及部署，加上不會對投資者信心有任何負面影響。反而被SEC例入除牌名單，市場有機會解讀為被迫退市，有阻投資者信心，時間亦變得倉促。

「數據敏感三級制」對企業回歸上市不具逼切性

日前有外媒報道指，中國證監會正準備為美上市的內地企業建立「數據敏感三級制」，根據企業所持數據的敏感程度分為三類，讓部分低風險行業的中概公司符合美國的審計監管要求。但隨後中證監火速否認消費，稱企業無論在境內境外上市，都必須遵守國家相關數據訊息管理法律法規和上市地監管要求。

對於中證監周一否認有數據敏感三級制，張智威認為對企業回歸上市的逼切性不大。「因為有三級制又好，無三級制都好，由頭到尾都係中國自己講，美國都無出過任何聲。」他又指，如果阿里今次「開頭開得好」，有望加大其他中概股信心，使他們都一同在美國退市，加大在港股成交的比例。