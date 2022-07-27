強美元拖累科技股業績失色　Alphabet及微軟上季盈利均遜預期

美股科技股踏入業績期，Google母公司Alphabet（GOOGL）及微軟（MSFT）上季盈利遜預期，兩間公司一致表示受強美元拖累。

Alphabet上季收入696.9億美元，低於預期的699億美元，按年升13%，增速遠低於首季的62%。期內，盈利160億美元，每股盈利1.21美元，不及預期的1.28美元。

集團有55%收入來自美國以外市場，強美元帶來影響，拖低收入增長3.7個百分點，集團預警匯兌因素對今季影響更大。

分部業務上，Google雲業務收入、YouTube廣告收入都低於預期，分別為近63億美元及逾73億美元。不過，廣告業務表現佳，Google搜尋廣告業務收入超出預期，貢獻406.9億美元。

微軟料年收入有雙位數增長

至於微軟上季收入518.7億美元，按年升逾12%，但仍低於預期，受到強美元拖累，加上個人電腦銷售減少、廣告開支下跌。盈利167.4億美元，按年升近2%，每股盈利增至2.23美元，低於市場預期。

不過，智能雲業務收入升20%至209億美元，超出市場預期，集團預計今季業務收入介乎203億至206億美元。微軟預計，今個年度收入將有雙位數增長，受到雲服務需求帶動，反映集團持續受惠於疫情引伸的混合工作模式。