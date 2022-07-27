摩通料港銀未來12至18個月盈利復甦估值提升　首選中銀香港

摩根大通發表報告指出，本港經濟正在走出低谷，估計未來幾季出口、零售和旅遊行業會有所反彈。樓宇按揭壓力測試顯示，假如按揭利率高達5.5厘，普遍借款人仍能維持每月還款，意味相關風險可控，借款人償債能力依然充足，估計未來12至18個月港銀盈利將復甦，估值也會向上。

摩通表示，港銀股價表現年初至今跑贏恒指15%，即使拆息（HIBOR）上升，過去3個月股價反而跑輸恒指8%，主要是投資者對美國滯脹及經濟衰退的憂慮加劇，令市場預期加息周期較短，而且HIBOR上揚及內房風險敞口，均為銀行資產質素增添不確定因素。

摩通認為，內地房企再融資條件仍充滿挑戰，銀行為此須作出額外撥備，預計信貸成本在上半年續高於正常水平，當中東亞（0023）和恒生（0011）上半年信貸成本按年升幅較大。雖然近期內地爛尾樓斷供潮對銀行信貸成本直接影響有限，但該行關注購房意願減弱會否拖累房地產銷售，進而加重房企融資壓力。

港銀中首選仍是中銀香港（2388），因看好中銀上半年錄得穩健的盈利表現及資產質量，相信股價可繼續跑贏。在大型銀行當中，中銀的內地敞口雖較高，惟多屬中央和地方政府的敞口，潛在信用風險料低於同業。