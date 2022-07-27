Tesla周五起加Model 3及Model Y售價　兩車款長續航版稅後價貴11%

Tesla在港售價將會在本周五（29日）起上調，其中Model 3及Model Y的長續航版一換一售格升幅達11%。

翻查海關資料顯示，Model 3及Model Y均從周五起上調售格。其中Model 3最新價為34.12萬元，扣除電動車首次登記稅優惠及一換一計劃，稅後售價為34.12萬元，加幅為12.5%。若是Model 3長續航版最新價為44.1萬元，扣除電動車首次登記稅優惠及一換一計劃，稅後售價為44.915萬元，加幅為11.29%。Model 3 Preformence最新售價為44.22萬元，扣除電動車首次登記稅優惠及一換一計劃，稅後售價為51.62萬元，加幅為4.53%。

Model Y方面，最新售價為36.71萬元，扣除電動車首次登記稅優惠及一換一計劃，稅後售價為36.71萬元。Model Y長續航最新售價為43.63萬元，扣除電動車首次登記稅優惠及一換一計劃，稅後售價為50.3545萬元，加幅為10.57%。Model Y Performance最新售價為45.12萬元，扣除電動車首次登記稅優惠及一換一計劃，稅後售價為53.558萬元，加幅為0.7%。