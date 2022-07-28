四成港人冀60歲前退休　永明：建議畢業後有收入即開始規劃

一眾打工仔或許最希望的是提早「搵夠」退休。永明金融公布最新一期「永明金融退休掌控力指數」，發現港人的理想退休年齡逐漸年輕化，40%人表示希望於60歲前退休，較去年多7%；而近九成受訪者亦表示，即使提早退休，仍會視父母為退休規劃的一部份。

永明金融人壽及康健業務總經理楊娟認為，只要及早規劃，一切皆有可能，更建議港人讀書畢業後「一有income（收入）就開始plan（規劃）」。不過她強調市民無需投資高風險產品，只需投資具合理回報、平穩的長線投資產品即可。

報告又指出，港人「退休掌控力指數」按年升 4.8至61.1，升幅近一成，反映港人的退休掌控力正逐步提升。值得留意的是，為實現提早退休的目標，市民亦較以前更積極留意投資機遇。

雖然於後疫情時代，港人的理財態度趨向審慎，但由於疫情受控、經濟活動逐步恢復，仍有七成人對未來12個月的投資前景感到樂觀。當中，73%人表示對ESG相關投資感興趣，望透過投資支持可持續發展，並增加長線潛在投資回報。

投資產品方面，楊娟透露永明金融未來會致力發展大灣區保險產品，並尤其著重醫療保險。她認為，業界當前需思考如何融合內地的社保通及香港的保險制，以達到互相補足、相得益彰的效果。