K11 MUSEA展出博物館級藝術品　「幻覺蛋糕」挑戰視覺與認知

K11年度最大規模藝術展覽「Art Karnival」，將於明日（29日）回歸 K11 MUSEA，今日溫多娜就先睹為快，率先參觀各樓層、逾20件由世界級藝術家創作的博物館級藝術品。

當中包括日本大師級藝術家塩田千春（Chiharu Shiota）長達12米的大型藝術裝置 《I hope...》。塩田千春是日本大師級藝術家，擅於透過大型藝術裝置探索存在主義， 《I hope...》是他於疫情期間創作的大型藝術裝置作品，由鋼船裝置及大量紅繩，以及5,000 封由全球各地民眾手寫的願望信組成，希望透過作品勉勵參觀者在面對不確定狀況時依然要懷抱希望。

另外，為被譽為時裝界最當紅的新進攝影師黎曉亮，亦舉辦首個展覽「黎曉亮：『三個展』」，包括：「回到黑色」、「北京公寓 」及「孤獨星球」。

至於全港首個幻覺蛋糕館「Cake Illusions」則為 Art Karnival 添上幽默與驚喜玩味。本地烘焙品牌 Dear Harley Bakery 的創辦人、幻覺蛋糕藝術大師 Alison Chan 以一系列以假亂真的幻覺蛋糕，挑戰參觀者的視覺與認知。

幻覺蛋糕藝術大師 Alison Chan 以一系列以假亂真的幻覺蛋糕，挑戰參觀者的視覺與認知。（公司提供）

其他展品亦包括加拿大雕塑家 David Altmejd 的作品《前夕》、已故美國概念藝術大師 John Baldessari 於 2007 年創作的作品《貝多芬的喇叭(與耳朵)第 127 號》，以及中國當代藝術家張恩利的大型藝術裝置《工作室》等。

K11方面就話，市民可於明日起至9月11日，到 K11 MUSEA參觀，期間可參與免費藝術導賞團，深入了解作品的創作意念，亦可透過「K11 HK」App 參加線上導賞，透過聲音導航，聆聽有關作品的故事。