摩根資產許長泰料聯儲局9月加息放慢至半厘　美經濟僅溫和衰退

美國第二季經濟出乎意料以年率計按季再次收縮0.9%，連跌兩個季度，陷入技術性衰退。摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰指出，雖然理論上經濟連跌兩個季度，陷入技術性衰退，不過他認為參考多個經濟指標，現時衰退風險集中在製造業新訂單業務，不過廣泛指標，包括就業人口方面，面對的衰退風險較細。

他指出，即使美國經濟有機會在明年出現衰退，亦只屬溫和衰退，而非如同2008年一樣的大規模經濟問題。因為現時美國樓市，並未有出現過度借貸問題。

對於美國加息步伐，他認為從本周聯儲加息後主席鮑威爾的發言，反映未來局方會更加着重在控制通脹同時避免經濟過度收縮兩方面取得平衡，估計今年美國加息步伐將放慢，9月份加息0.5厘機會較高。

許長泰認為，即使美國經濟有機會在明年出現衰退，亦只屬溫和衰退。（黃寶瑩攝）

料本港出口將受美經濟收縮影響

對於本港經濟，雖然會受到美國經濟收縮所影響，特別是出口會受打擊；不過認為未來6個月，疫情的防控措施放鬆，以及入境政策的放寬，對經濟增長是有明顯支持的。

至於內地經濟則抱審慎樂觀看法，中資股方面，他對科技股看法正面，短期雖然平台經濟公司仍處調整，不過兩三年後相信業績可望恢復強勁。