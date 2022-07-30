中國恒大肖恩：不逃廢債　與各方統籌境內、外債務重組安排

中國恒大（3333）周五（29日）發公告披露債務重組進展，提及重組的範圍及原則，希望今年內公布具體重組方案。

內媒《21世紀經濟報道》之後就刊登行政總裁肖恩訪問。他指，管理層向各方表達了最大的誠意及最積極的態度，與境內外債權人搭建了良好溝通機制，但指出集團本身規模龐大目前又面臨很大的經營困難，正傾盡全力推進復工復產保交樓，保障恒大汽車、恒大物業的持續經營等化險自救工作，在風險化解委員會的指導和支持下盡最大可能地推進全面債務重組工作。

他又指，為了不影響重組，公司恪守承諾對恒大物業134億存款被劃扣進行全面調查，未來還會積極配合監管部門的要求，做好後續工作。根據目前的情況，要完成預期中的境外債重組工作，還需要社會各界給予我們更多的耐心和時間。

強調「不逃廢債」

他指出，為向市場和社會各方負責，履行不逃廢債、提升管理決策的透明度等一系列承諾，也是應境外主要債權人的要求，決定儘早公佈境外債務重組的階段性進展。

他又指出，公司希望達成的境外債務重組方案，將是一個各方協商、展現共識的結果，關鍵還是要與集團境內債務的化解和平衡做好銜接，一併考慮，並會落實監管機構對複牌的要求、進一步開展與境內外債權人溝通和交流；又表示，公司將與各方一起統籌考慮境內、外債務重組安排，以最大的誠意盡快達成各方都能認可的階段性成果。

目前境外債約227億美元，他重申會遵循市場慣例，公平對待每一位債權人，境外債重組框架的推出是各方努力的重要進展，也逐步、有序化解債務危機的重要一步，不會影響境內債權人的合法權益。