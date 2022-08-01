K11集團︰K11 Select 購物藝術中心將落戶廈門

K11 集團宣布與廈門地鐵上蓋投資發展有限公司合作，旗下的 K11 Select 購物藝術中心將落戶廈門五緣灣濕地公園 TOD 項目，亦是 K11 項目首度進駐福建省。

K11集團稱，相信是次合作能為當地帶來全新的文化零售消費體驗，並會繼續積極在內地物色合適的發展機會，把輕資產業務延伸至全國更多城市。

廈門五緣灣濕地公園 TOD 項目總面積約635萬平方呎，其中K11 Select共佔5層，面積約102萬平方呎。濕地公園 TOD 項目是採用公共運輸導向型發展概念的項目（Transit-oriented Development，簡稱 TOD），以公共交通為核心，配合商業、住宅、酒店等多元混合土地運用。

濕地公園 TOD 項目與 K11 集團於 7 月 23 日在廈門舉行項目啟動儀式，

K11集團指，一直致力擴展內地版圖，並透過輕資產管理的合作模式，將旗下品牌 K11 Select 引入內地不同城市，預計2023年底內地相關項目將增至10個。K11 品牌已於香港及 5 個內地地市發展業務，並預計於 2026 年擴展至 10 個城市。