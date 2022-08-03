佩洛西訪台｜解放軍周四起軍演　航運及航空業或受影響

美國眾議院院長佩洛西已完成在台灣訪問，並且已乘搭專機離開。從明日（4日）中午12時至下周日（7日）中午12時，解放軍會在台灣周邊6個區域進行軍演，期間會進行實彈射擊。期間船隻及飛行器不可以進入上述海域及空域。該6個軍演區域呈包圍台灣之勢外，對全球航空及航運業或會帶來一定影響。

不論是內地與台灣之間的台灣海峽，或是台灣東邊對開太平洋區域，均為全球最繁忙的水道，不論是乾散貨船﹑集裝箱貨船以及油輪，均會駛經有關水域，將貨品及天然資源運送到太平洋區內不同國家及地區，以及世界上其他地區。

據彭博編彙的數據顯示，全球近半貨櫃船隊會通過台灣海峽。

航運業界如何應對，讓市場人士關注，因為這水道對全球供應鏈至關重要，甚至影響全球通脹水平。據《彭博》引述知情人士指出，已有天然氣供應商對旗下正運載液化天然氣﹑並以北亞為目的船隻改道或減速，將對在本周末對台灣及日本出貨帶來影響。另據台灣傳媒引述航運業界人士指出，當軍演期間托運人或須要讓船隻改道，從台灣東側航行，或會讓船隻航程增加3日。不過報道亦指出，一般而言在風季期間，數天延誤屬常見。

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桃園機場周四取消51班航班

空運同樣受到今次軍演影響，單是周四台北桃園機場已取消51班航班，而國泰（0293）由香港出發前往台北的4班航班，將會避開指定空域。

台灣交通部長王國材指出，由於對岸今次軍演，已協調日本福岡及菲律賓飛行情報區協助，往北美﹑東北亞走福岡路線，往東南亞及澳紐則走菲律賓路線，讓航空公司有替代路線可以進出。