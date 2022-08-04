星展香港料下半年有機會加P　全年貸款錄中單位數增幅

星展集團公布，上半年純利達36.16億元（新加坡元‧下同），按年跌2.59%。派第三季股息每股36仙。上半年淨利息收入46.41億元，按年增長10.61%。

至於旗下的星展香港，上半年純利為5.93億元，按年跌4%，稅前利潤為7.1億元，跌4%。期內該行淨利息收入為7.38億元，升幅為7%，淨服務費收入為3.54億元，跌10.4%。撥備4,300萬元。

星展香港行政總裁龐華毅表示，隨著本港銀行同業拆息（HIBOR）不斷上升，預料下半年港元利率將大幅上升，料到今年年底時1個月HIBOR將升至1.8厘，將對該行淨息差、收入都有正面影響。

至於何時會調整最優惠利率（P）？龐華毅認為下半年P上調機會較大，屆時會留意大型銀行步伐，目前正觀望。

料全年貸款錄中單位數增幅

星展香港董事總經理兼企業及機構銀行總監張建生表示，上半年貸款增長強勁，但第二季至第三季貸款增長因疫情放緩，預料全年貸款將有中單位數增長。由於經濟環境令中小企貸款需求放緩，大型企業將繼續成為貸款增長動力。

他又指，由於全球經濟均見疲累，投資者對市場欠信心，故下半年仍具挑戰性，仍需審慎樂觀面對，希望下半年利息上升能增加收入。加上有望11月放寬防疫措施並通關，可以稍為改善下半年走勢。