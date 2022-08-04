滙豐保險推「無病回本」危疾保　料下半年業務有增長

疫情緩和，市場憧憬保險銷情會好轉。滙豐保險香港行政總裁文德華（Edward Moncreiffe）表示，受第五波疫情影響，銀行關閉大量分行，首季保險銷售量按年下降，但他表示香港區新業務價值於上半年升達57%，形容業務在艱難的情況下仍有強勁增長，有信心即使面對不穩定性仍可維持增長動力。

對未來半年業績有信心

展望下半年，文德華認為市場仍需面對許多不確定因素及風險，或是一大挑戰。不過，他強調香港市民於疫情下健康意識大增，因此其對相關保險產品需求亦較大，料會持續驅動保險業務，加上新產品的推出，相信滙豐保險業務會於下半年有所增長。

滙豐保險香港首席分銷業務及客戶總監曾珮珊透露，滙豐將於下半年積極發展新產品及渠道，例如嘗試透過網上及手機銀行銷售產品；又會發展集線上線下於一身的混合銷售模式，由是對未來半年業績有信心。

推全新旗艦危疾保障計劃

滙豐保險香港今天（4日）宣布推出全新滙達保危疾保障計劃，望以較易負擔的保費為客戶提供廣泛且全面的保障範圍。

該行表示，危疾繼續成為全球死亡個案的主因，促使大眾意識到建立財務安全網的重要性。因此，滙豐保險乘勢推出全新旗艦危疾保障計劃，為多達76種危疾及四種疾病，包括未期疾病、完全及永久傷殘、不能獨立生活及重大醫療治療提供保障。

滙豐保險香港產品業務主管張家俊指，此產品承諾「有事索償，無病回本」，如受保人並沒於期內作出索償，將101%款項退還；加上價格相宜，受保人最低只需於五年内每日支付8至10元便獲每10萬元保障，料對市民吸引力高。