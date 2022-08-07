SOGO母企｜利福國際獲細劉提私有化　每股作價5元　溢價逾62%

經營SOGO崇光百貨的利福國際（1212）周五﹙5日﹚停牌，待刊發有關收購及合併之內幕消息。

該公司最新通告指，獲大股東、人稱「細劉」的劉鑾鴻﹙要約人﹚提出以計劃安排方式將公司私有化，要約價每股5元，較公司停牌前最後5個交易日平均收市價2.842元溢價約75.93%，不過由於停牌前該股股價已出現異動，於上周四﹙4日﹚升至3.08元，以此計算則有62.34%溢價。另外，要約價較公司今年6月底止資產淨值則溢價2.87倍。

私有化涉最多18.84億元

目前，細劉持有利福國際74.91%，包括獨立股東及胞兄劉鑾雄太太陳凱韻等在內的計劃股東則持有3.76億股股份或25.09%。換言之，細劉將斥資最多18.84億元作私有化。通告補充，要約價不會上調，且要約人並無保留此行事的權利。

細劉擬通過摩通新加坡JPMSG於確定資金期授出的非循環貸款支付私有化成本，他強調，私有化後無意重大更改主營業務，並且繼續聘用集團僱員。要約人預計投資者對公司的興趣將維持薄弱，股份交投將繼續淡靜，股價表現將相對疲弱。因此，公司看來難以在短期之內憑著上市地位從股票市場募資。鑑於要約人認為股份成交量及股價表現短期內不大可能有任何顯著改善，建議將有助公司降低與維持其上市地位相關的行政開支及管理資源。 建議亦可為集團作為私營實體提供更多靈活性，在製定及實施長遠策略或尋求其他商機方面不會因在聯交所上市而受到監管限制及合規責任，亦無需關注短期市場反應。

倘要約成功，公司將向聯交所申請撤銷股份於聯交所之上市地位。利福國際申請明早﹙8日﹚復牌。

劉鑾鴻擬以溢價近76%私有化利福國際。（資料圖片）

上半年盈轉虧

利福國際主要經營百貨業務，包括銅鑼灣崇光、尖沙咀崇光，另亦經營和三昧餐廳，以及持有倫敦物業及其他股債投資。

受疫情打擊，加上「通關」未有期，本港零售業大受打擊，令利福國際近年盈利大走樣。利福國際上半年由盈轉虧，勁蝕4.75億元，每股虧損0.317元。集團去年同期賺2.2億元。

業績見紅，一方面由於收入下跌12.8%至9.27億元，主要是由於自營銷售下跌約11.8%，以及來自銷售後訂單及特許專櫃銷售之佣金收入減少約15.7%所致。另一方面，因投資內房債等，錄得投資虧損4.55億元。

值得一提，利福國際股價失色，由疫情前大約10元樓上，累瀉至停牌前3蚊水平，曾殘見2.59元。

利福國際上半年由盈轉虧，勁蝕4.75億元，每股虧損0.317元。（資料圖片）

銅鑼灣崇光百貨物業 僅以成本入帳

論到利福國際最貴重資產非銅鑼灣崇光百貨物業莫屬。據報，該公司財務總監潘福全在2017年業績會上透露，銅鑼灣崇光百貨物業的市場估值大約爲200億元，惟僅以17億元的成本入帳。

同時，利福亦於2016年以 73.88億元的「天價」奪得啟德商業地王，每方呎地價達6733元。啟德地皮佔地面績約1.41萬平方米，正發展成兩幢商業大廈，提供約10.1萬平方米零售空間，可望成為利福未來增長動力。