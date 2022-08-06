銀保監：上半年新增企業貸款　逾半投向民營企業　利率亦按年下降

中國銀保監數據顯示，今年上半年銀行新發放的企業貸款中，民營企業貸款比重為53.5%，按年上升0.8個百分點，而新發放民營企業貸款年化利率4.74厘，則按年下降0.57個百分點。

據內地《人民網》引述保監會數據，今年上半年銀行業金融機構民營企業貸款餘額58.2萬億元（人民幣‧下同），同比增長11.4%﹔有貸款余額民營企業戶數8347萬戶，同比增長11.4%。期內銀行業金融機構為149.6萬戶中小微企業和個體工商戶、貨車司機辦理了延期還本付息，延期金額共計3.33萬億元。

銀保監會表示，要求商業銀行等金融機構按照市場化原則與中小微企業和個體工商戶、貨車司機等自主協商，對其貸款實施延期還本付息，努力做到應延盡延，延期還本付息日期原則上不超過今年年底。

銀保監會並指出，會採取多種措施，做好民營企業金融服務工作，特別是加大對受疫情影響暫時遇困民營企業的金融支持。推動銀行機構運用互聯網、大數據、雲計算、人工智能等手段，加強對風險評估、信貸決策、貸款發放等環節的支持，持續提升金融服務效率。鼓勵發展財產保險、責任保險業務，幫助民營企業有效緩釋疫情沖擊。

下一步，相關部門將引導銀行保險機構進一步完善服務民營企業體制機制，鼓勵銀行保險機構根據民營企業實際情況開發產品服務，運用新技術提高業務辦理時效。