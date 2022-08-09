憧憬減辣稅結果空歡喜一場　地產股升幅收窄　恒指低收險守2萬點

美國股市周一（8日）走勢讓投資者未能「笑到最後」。道指的確高收，但是指數曾升逾300點，最終只錄得29點升幅，標普指數及納指均低收。受美股表現影響，亞太區股市今早亦普遍向下，其中日股更跌近200點。



【16:43】恒地低收跌42點

《彭博電視》訪問，提及政府可考慮免內地客的買家印花稅（BSD）消息傳出，地產股頓時彈起。其後她本人澄清僅屬新民黨建議，地產股升勢便收勢。

恒指收市報20003點，跌42點，國指報6794點，跌26點，科指跌40點，報4295點，成交額為821億元。

地產股為今日市場人士焦點，長實（1113）升2%，新世界（0017）升2.5%，新地（0016）升2.1%，恒地（0012）升0.7%。

物管股高收，碧桂園服務（6098）升4.1%，報14.7元，融創服務（1516）升1%，保利物業（6049）無升跌。

銀行股方面，滙豐（0005）升0.6%。

【15:08】內地股市高收

內地股市高收，上證收市報3247點，升10點，深成收市報12331點，升28點，滬深300指數收報4156點，升8點，創業板收市報2694點，升19點。

亞太區股市方面，日股失守28000點，收市報27999點，跌249點，台股收市報15050點，升29點，韓股升10點，報2503點。

【14:24】恒指轉跌

聯通（0762）升幅擴大至3.5%，最新報3.88元；中移動（0941）升1.1%，中電信（0728）升2.6%。

港股再次下跌，最新報20025點，跌20點，國指跌8點，報6813點，科指跌33點，報4302點。

【13:13】恒指升勢午後收窄

恒指升勢午後縮減，最新報20129點，升83點，國指升28點，報6849點，科指跌6點，報4328點。

行政會議召集人葉劉淑儀表接受《商台》訪問指出，有關免內地買家雙倍印花稅只是新民黨建議，政府亦澄清沒有相關討論，並明確指出沒有任何相關計劃。。地產股升幅明顯收窄，恒地（0012）升1.1%，新地（0016）升2.2%，長實（1113）升2%。

【12:16】恒指轉跌為升

恒指半日收市報20228點，升182點，國指半日升64點，報6886點，科指報4359點，升23點，成交額為500億元。

地產股表現突出，新世界（0017）升5.4%，報27.5元，新地（0016）升3.8%，報97.3元，長實（1113）升3.5%，恒地（0012）升3.4%。

內房股走勢個別，碧桂園（2007）升2%，報2.58元，龍湖（0960）升0.6%，潤地（1109）升0.8%，中海外（0688）跌0.3%。

科技股方面，阿里（9988）升2.6%，報91.15元，騰訊（0700）升1.4%，報303.6元，美團（3690）跌0.2%。

東方國際（0316）跌3%，報270元。

【11:39】港股倒升

港股轉升，恒指最新報20234點，升189點，國指最新報67點，報6889點，科指最新報4359點，升24點。

行政會議召集人葉劉淑儀稱考慮撤銷內地買家購買物業的雙倍印花稅，地產股普遍上揚，新地（0016）升3.8%，最新報97.3元，新世界（0017）升5.4%，最新報27.5元，長實（1113）升3.4%，嘉里（0683）升2.4%，恒地（0012）升3.2%。

【11:04】創科跌4%

港股繼續在2萬點附近上落，最新報20004點，跌41點，國指最新報6806點，跌15點，科指最新報4295點，跌40點。

創科實業（0669）跌4%，報89元，京東（9618）跌3.8%，報228.4元，港交所（0388）跌2%。

【09:55】港股跌幅擴大

港股跌幅擴大，再次失守2萬點。恒指最新報19895點，跌150點，國指跌47點，報6773點，科指跌59點，報4276點。

東方海外（0316）跌3.5%，京東（9618）跌2.2%，金沙（1928）跌1.8%。

【09:25】港股低開6點

恒指低開6點，報20039點，國指低開2點，報6819點，科指低開9點，報4326點。

聯通（0762）昨日收市後已公布中期業績，宣布增加中期息37.5%至0.165元人民幣，今早高開2.7%。同業中移動（0941）則低開0.3%。

至於阿里（9988）則高開1.4%，重上90元，騰訊（0700）亦高開，重上300元。

金融股方面，友邦（1299）平開，報77元，港交所（0388）高開0.2%。