銀色債券｜中銀料認購金額及人數將創新高　建議申請25至30手

金管局今日﹙9日﹚公布發行第七批銀色債券﹙銀債﹚，將於8月23日至9月2日下午2時供合資格人士認購，將於9月14日發行。新一批銀債發行額將大幅加碼到最多450億元，遠高於年初在財政預算案提出的350億元下限；保證息率亦上調到4厘，每半年付息一次。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，有信心今次銀債會獲得超額認購，認購金額及人數均會高於上一次而創新高。他建議，一般投資者可每人認購25至30手，若果資金充裕可以認購多於30手。據早期銀債發行經驗，有高達98%的中銀香港客戶，會持有銀債至年期完結，僅有少數會在年期未完結前沽出。

他解釋看好今次銀債市場反應，主要考慮到目前市場仍未穩，股債價格波動，投資者尋求較為穩定及低風險的投資，同時4厘保底息屬於吸引，而該次目標發行額以及最高發行額，均有所提升。中銀香港已有不少客戶表示有意認購，預計線上認購佔比會有所提升。而客戶除了可透過線上及電話平台認購，該行也將開設專櫃服務認購客戶。

他預計，銀債獲取4厘息的機會較大，這主要考慮到本港通脹溫和，預計會保持在2至3%，根據機制，會獲取保底息4厘。若果通脹升破4厘，便有機會獲取浮息，最終利息收益會高於4厘。