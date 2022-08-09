年輕一代更重視工作氣氛　資生堂推員工新福利　舉行Switch Party

著名化妝品品牌資生堂﹙shiseido﹚宣布，資生堂香港推出多項彈性員工福利，包括員工每周可享2天在家工作、就回港檢疫隔離期設遙距工作安排、以遊戲方式推動企業文化，以及夏日4.5天工作周。

資生堂香港稱，在混合辦公模式及彈性工作時間下，員工可更靈活自主地安排工作時間及模式，每周可享2天在家工作，亦可決定於早上8時至10時期間上班，下班時間則介乎下午5時至7時，平衡工作與生活。另外，該公司又指，隨多國陸續放寬入境政策後，深明不少員工希望出國旅行探親或放鬆身心，因此試行回港檢疫隔離期遙距工作的安排，員工無須就7天指定檢疫酒店及家居隔離期間扣除年假。

假期方面，資生堂香港稱，「夏日4.5天工作周Summer Relax Program」自2017年推出以來受到員工們的高度評價，今年夏日6月至9月期間，員工每月可自選2個星期五提早半天下班。同時，為鼓勵員工盡情享用年假亦推出「Annual Leave + 額外假期」，但凡員工用畢該年度的年假，即可在一下年度獲賞2天額外有薪假期。 其餘假期包括7天有薪婚假、3天有薪恩恤假以及生日假等，公司亦會在節慶及特別日子如生日及結婚等，為員工送上心意。

資生堂舉行Switch Party，以建立充滿活力的企業文化。﹙資料圖片﹚

「公司業務成功全賴員工貢獻」

資生堂香港人力資源總監Alice Chan表示，公司業務的成功全賴員工的貢獻，此一系列的靈活工作安排、娛樂化的員工互動模式及多元福利有助吸納人才並增強他們對公司的歸屬感，尤其是年輕的新力軍。目前資生堂香港有超過60% 員工為Y 世代及Z 世代， 年輕一代更重視工作氣氛文化，亦普遍追求work-life balance 以及崇尚自由彈性的工作模式。公司不時了解員工需求及市場趨勢以優化員工政策，同事工作得更開心投入，自然會在工作上有更積極的貢獻，對員工和公司而言都是雙贏方案。

在｢TRUST 8 勝任力｣的培訓時，該公司首次舉行的Switch Party，同事跨部門組隊以Switch 遊戲比賽，在充滿趣味的氛圍下掌握八項企業原則的勝任力，不同年齡層的同事更打成一片，有助增加員工士氣及建立充滿活力的企業文化，同時使學習過程更深刻。