九倉吳天海：樓市辣招實施多年　檢討亦無可厚非

行政會議召集人葉劉淑儀受訪時表示，考慮免除內地購房者的雙重印花稅，後來澄清有關建議只屬新民黨意見，並將於《施政報告》諮詢期間提出。

九龍倉（0004）主席兼常務董事吳天海，於業績發布會上表示，樓市「辣招」已經實施多年，要檢討亦無可厚非，「原先辣稅出現嘅原因，今天係咪一樣？係咪要修改？值得檢討一下。」至於應否先從內地人置業的方向而調整，他就認為不一定要針對某類買家，而應該要全面一點，「大家拎出嚟傾一傾」，不一定要取消，或可作修改。

樓市方面，他表示要留意未來供應增加、供樓利率上升及市民購買能否維持等因素。

至於中期業務報告中，開首特別提到國家主席習近平於7月1日的講話，亦要留意即將召開的第二十次全國代表大會。他表示，目前地緣政治問題，如台海局勢， 一旦出現軍事衝突，對香港及內地經濟都有好大打擊，而「20大」當中亦會討論防疫、對台等政策，或會有新方向提出。

他期望，恢復通關可令各行各業及早復甦，惟無法全面通關，香港難以重返往昔。至於會否找新增長點，他指九倉以房地產業務為主，暫時未見有什麼行業，不特別受疫情影響，但會考慮機會出現時，於現有業務基礎上加大投資。

吳天海（左）表示，，樓市「辣招」已經實施多年，要檢討亦無可厚非。（網上會議圖片）

若內地市況再差 或需再增加撥備

內地方面，他表示上半年內地及香港經濟受疫情籠罩，大部分行業表現不佳，疫情反覆下，預料下半年內地情況仍不穩定。提到內地發展物業收入減少29%至49.9億元，鑑於最新市況，帳面值高於市場的未售存貨乃「按市價計值」，並已作出近20億元減值撥備。

吳天海指，過去十多年內地樓市持續向上，但去年下半年開始轉勢，中央強調「住房不炒」，但似乎有人不信，但目前去看，內地相關政策堅定，加上其他政策配合，樓市可能轉向，或出現根本性變化。

他稱，未來會否再為土儲作減值撥備，要視乎市場而定，若市況轉差，可能需要再作撥備。又提到，目前有個別城市樓市趨向穩定，但仍欠缺廣泛性及深度，不急於投資，待市況清晰再決定是否加快賣樓步伐。

他又指，久不久會有收到與內房相關的投資邀請，但集團投資條件高，目前市況下會選擇性投資，而多年前已投資綠城（3900），持股約22%，暫無計劃再入股其他內房。

問及有否考慮收購內房在香港的項目例如中國恒大（3333）旗下的恒大中心，他指只要是良好及優質項目都會考慮，姊妹公司會德豐以往亦有收購內房在啟德的住宅項目。