到訪數碼港與企業交流　財庫局許正宇︰十分重視金融科技發展

財經事務及庫務局局長許正宇今日（10日）到訪數碼港，在數碼港行政總裁任景信陪同下，參觀由數碼港資助及培育的金融科技初創及企業，親身體驗企業研發的金融科技產品的實際操作，並與企業代表及一眾青年初創家交流，了解金融科技領域的最新發展及如何透過金融科技產品惠及社會大眾。

許正宇先到訪數碼港金融科技共享工作間Smart-Space FinTech，與數碼資產金融服務集團HashKey Group代表會面，就虛擬資產交易平台的發展方向交流意見。他其後到訪虛擬銀行眾安銀行（ZA Bank），親身體驗金融科技在用戶日常生活中的應用，並與企業代表了解金融科技及金融服務業的最新發展。他亦與七間金融科技初創代表會面，包括智能個人理財平台、向銀行提供數碼解決方案的Planto、開發合規監管科技系統的連融控股（FundingReach）；為金融機構提供數碼財富管理方案服務的Quantifeed、網上中小企貿易融資平台橋彼道（Qupital）、開發以NLP（自然語言處理）為基礎、資本市場審核軟體的監管科技公司濃說科技（Wizpresso）、旨在降低私募市場投資門檻的安投（Altive），以及為金融機構提高財富管理服務水平的AutoML Capital。

許正宇表示，政府十分重視金融科技的發展，並一直鼓勵金融機構與金融科技企業合作，推動數碼化服務。「我很高興看到不少本地初創企業成功研發出創新實用的金融科技方案，對促進普惠金融作出重要貢獻。有企業的服務範圍更拓展至粵港澳大灣區，以至東南亞地區等，其蓬勃的發展實在令人鼓舞。」

數碼港行政總裁任景信表示，十分榮幸財經事務及庫務局局長許正宇到訪數碼港，並親身體驗數碼港金融科技社群的金融科技應用成果，對數碼港及其創業家社群帶來莫大支持。數碼港作為香港金融科技的大本營，一直積極配合政府推動金融服務數碼化，加速金融機構及商界應用金融科技，以為社會大眾提供便捷可靠的金融服務，促進香港普惠金融；同時培育更多金融科技人才及企業，研發更多創新的金融服務和產品，帶領香港金融及創科業開拓粵港澳大灣區及東南亞巿場，強化香港作為國際金融樞紐及創科中心的角色，融入國家發展大局。