劉麥嘉軒：正推展積金易平台　市況波動「打工仔」忌試圖捕捉市況

積金局剛發表「2021-22年度」報告，主席劉麥嘉軒發表網誌，指年報讓大眾見證強積金制度多項改革措施的成效、對保障打工仔退休權益的決心，以及局方迎接未來工作的計劃藍圖。

「打工仔」關心強積金投資回報。她表示，雖然不能夠控制或改變投資環境，但加強分散投資和令投資選擇多元化，可增加計劃成員的投資選項，因此積金局一直致力擴闊強積金的投資領域。

她提到，年內立法會已經通過政府和積金局提出的法例修訂建議，容許強積金投資於中央人民政府、中國人民銀行及內地政策性銀行發行的債券，為計劃成員提供多元化的投資機會。

正全力推展積金易平台

她又表示，近月市況波動之際，亦主動透過不同渠道，如新聞媒界、報章撰文、與不同持份者會面等，提醒計劃成員強積金是長線投資，毋須過份擔心短期的市場波動，更切忌試圖捕捉市況，以免得不償失。

她又指，局方正全力推展積金易平台，開發工作已進入直路。為確保平台能夠按時間表推出。

她強調，上任積金局主席第一天已表明，持份者對強積金制度的意見十分重要，因此過去一年多已親身參與近100場與持份者聯繫的活動，一方面推廣強積金訊息，另一方面聆聽來自不同背景持份者有關退休保障的意見。