多間大型國企集體離場　將ADR從紐交所退市　國壽下月1日最後交易

中國人壽（2628）﹑中國石油（0857）﹑中石化（0386）及中國鋁業（2600）等多家大型國企，今日（12日）集體宣布將其美國預託證券（ADR）從紐交所退市。

中國人壽（2628）擬將其美國預託證券（ADR）從紐交所交易所退市。將於8月22日向美國證券交易委員會提交表格，預料ADR最後一個交易日為9月1日。

公司指出綜合考慮ADR的交易量與H 股全球交易量相比有限，以及維持ADR在紐交所上市，和該等存託股及其對應H股在1934 年美國證券交易法（經修訂）項下的註冊並遵守證券交易法規定的定期報告要求及相關義務所涉及的行政成本較高，將根據證券交易法規定，申請自願將ADR從紐交所退市，並撤銷該等存託股及其對應H股在證券交易法項下的註冊。

截至本公告披露日，公司已就上述事項向紐交所發出通知。擬於2022年8月22日或之後向美國證券交易委員會提交一份25表格，以將ADR從紐交所退市。該等退市預計在25表格提交10日後生效。ADR在紐交所交易的最後日期預計爲2022年9月1日或之後。自該日期之後，公司ADR將不再於紐交所掛牌和交易。

公司擬在存託股自紐交所退市後，根據存託協議規定以適當方式終止公司ADR項目。在公司美國存託憑證項目終止及存託股及其對應 H 股撤銷註冊後，公司未計劃尋求將H股在美國其他全國性證券交易所進行上市或註冊或在美國尋求對公司H股的報價。公司H股將會繼續在港近秉進行交易。公司作為上市發行人，將繼續遵守在香港聯交所和上海證券交易所相關規則以及其他適用法律法規項下的信息披露義務和其他義務。

中石油﹑中鋁及上石化（0338）則指出，公司已於2022年8月12日（美國東部時間）通知紐約證券交易所，公司將根據一九三四年美國證券交易法（經修訂）等相關規定，申請自願將其美國存托股份