政府經濟顧問梁永勝﹕消費及投資市場漸改善　經濟有望重拾增長

政府經濟顧問梁永勝表示，隨著消費券發放及勞工市場持續改善，下半年本港消費及投資市場會慢慢有所改善，GDP有望恢復正增長。另外，內地政府出台各項穩經濟措施，也有利內地經濟在下半年恢復，對本港帶來支持。

他指出，下調全年經濟預測介乎收縮0.5%至增長0.5%，已考慮到3+4最新防疫方案，但環球經濟前景急劇惡化，貨幣政策持續收緊，均不利本港出口，同時本港息口需跟隨美息向上，也會限制投資及消費意欲等。

他表示，加息必然會對樓價帶來壓力，但銀行對於按揭審批一向較為嚴謹，按揭成數及借貸人財政狀況都較佳，相信不會出現大批量負資產。

梁永勝表示，移民潮對本港經濟影響有限。（廖雁雄攝）

受移民潮影響，本港上半年人口減少12萬人，過去一年約有11萬港人離港，被問及移民潮對本港經濟的影響，梁永勝回應稱，短期內相信對本港GDP影響有限，環球經濟未穩加上疫情等因素，限制了經濟活動及需求的增長，但相信不會對人口增長帶來制約。政府長遠會透過各項措施來吸引人才，提升香港競爭及吸引力。

關於最新3+4防疫方案，他預計，香港每多100萬訪客，便會對GDP帶來0.1%的幫助。新方案有助重建國際連繫，幫助訪港旅客增長，推動海外及本港做生意人士流動等。

本港通脹方面，上半年消費物價指數（CPI）為1.6%，他預計，下半年料將加快增長，但全年仍將保持在約2%，仍將屬於溫和。