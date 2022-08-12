煤氣公司160周年誌慶　邁向可持續發展︰將積極響應政府減碳策略

中華煤氣﹙0003，煤氣公司﹚今天舉行160周年誌慶活動，特首李家超出席主禮，並與該公司聯席主席李家傑及李家誠、非執行董事林高演、常務董事黃維義，以及執行董事、首席財務總裁暨公司秘書何漢明主持慶祝儀式。

李家超致辭中稱，煤氣公司是政府碳中和夥伴計劃參加機構之一，積極制訂減碳目標和時間表，帶頭深化及加速低碳轉型，為社會各界樹立榜樣。由2006年開始，煤氣公司引入天然氣生產煤氣，為香港提供更潔淨的能源。他又稱，除了煤氣供應，煤氣公司亦參與綠色運輸，積極研究適量提取煤氣成分中的氫氣，供本地巴士公司在試行氫燃料電池巴士使用，為香港的綠色運輸提供安全又高效的能源選項。

李家誠表示，1862年煤氣公司僅憑3.5萬英鎊資本開業，時至今日，集團除了為本港200萬用戶提供安全、優質的燃氣服務，還在內地28個省級地區取得550多個項目，擁有超過4,000萬用戶，業務範圍覆蓋天然氣、環保能源、智慧能源、水務、城市廢物處理等，成為大中華能源行業首屈一指的集團。

而李家傑則稱，集團將積極響應特區政府「氣候行動藍圖2050」減碳策略及國家「3060雙碳」目標。煤氣公司早年已率先利用堆填區沼氣轉廢為能及引進天然氣作為生產原料。如今，集團正積極研究提取煤氣成份中佔49%之氫氣，利用分布全港、超過3600公里的煤氣管道，為香港提供安全、高效而又低成本的氫能，全力配合 2050年之碳中和目標。

李家傑同時宣布，由煤氣公司與國家電投集團聯合主辦的第二屆TERA-Award智慧能源創新大賽正式啟動。