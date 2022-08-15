ESG｜恒生銀行推出綠色收條服務　減省紙張使用

恒生銀行推出綠色收條（交易電子通知書）服務，由今日（15日）起，客戶在全線分行或商務理財中心進行櫃位交易後，可透過恒生 H A R O WhatsApp 智能助理即時收取綠色收條。

恒生銀行數碼銀行主管賴芳玲表示，新的綠色收條服務結合了智能助理 H A R O 和分行數碼化服務，為客戶更無縫地結合線上線下銀行服務體驗，同時有助進一步減省紙張消耗，邁向2030年或之前在日常營運達致碳中和的目標。

個人銀行或商業銀行客戶於櫃位完成提款、存款、轉賬、外幣買賣、支票存入和信用卡繳費等交易服務後，均可掃描櫃位電子客戶屏幕提供的二維碼，連繋 H A R O WhatsApp 以指示其發送「交易電子通知書」，代替內容相同的傳統紙本交易通知書。服務於8月上旬於恒生部分分行試行中得到不同年齡層的客戶歡迎，認為相關服務可讓他們儲存交易紀錄於手機内，有助他們日後更方便地查閱，或傳送予第三方。

恒生銀行今年上半年的紙張耗用量，相比2019年同期已顯著減少超過20%。截至2021年 12月，超過70%的個人銀行客戶月結單及通知書已採用電子方式發送，而最新的綠色收條服務，料將進一步減省紙張使用，提升營運環保效益。